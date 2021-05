Spitalele private care au contracte cu CNAS, obligate sa afiseze la vedere si pe site-urile proprii tarifele percepute pe durata internarii

"Masura vine sa aduca o doza de normalitate"

Mihaela Tanase, purtator de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a explicat pentru News.ro o prevedere care apare in noul contract cadru pentru 2021/2022, prezentat pe site-ul institutiei: Pacientul va primi la solicitare un cost estimativ valabil un numar de zile pentru a-i permite sa obtina si alte oferte de la alte spitale si sa o aleaga pe cea care il avantajeaza."Contributia personala este o propunere cuprinsa in noul contract cadru pentru 2021/2022 care a fost pus in transparenta decizionala, deci nu este o forma finala. Urmeaza ca forma finala sa fie supusa aprobarii guvernului, iar apoi sa intre in vigoare incepand cu data de 1 iulie.Contributia personala se percepe si in prezent in spitalele aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari, dar propunerea vizeaza reglementarea si transparentizarea acestei contributii astfel incat pacientul sa beneficieze de mai multa predictibilitate a costurilor atunci cand acceseaza servicii medicale la spitalele private.Propunerea se refera la faptul ca pacientul va primi la solicitare un cost estimativ valabil un numar de zile, pentru a-i permite sa solicite si sa obtina si alte oferte de la alte spitale, si sa o aleaga pe cea care il avantajeaza. Costul este estimativ, fireste, pentru ca, poate pentru o interventie chirurgicala este prevazuta o zi de servicii in ati, si atunci lucrurile se pot complica si costurile se pot majora.Contributia personala reprezinta diferenta dintre tariful decontat de casa de asigurari si tariful practicat de spitalul privat. Practic aceasta propunere reprezinta inca un pas pentru a ne asigura ca banii urmeaza pacientul in sistemul de sanatate.Pe de alta parte ajuta si la crearea unui mediu competitiv in sistemul privat, foarte corect si foarte transparent. Este evident ca piata concurentiala privata s-a dezvoltat foarte mult, atata timp cat tarifele vor fi la vedere vor fi cunoscute de pacienti inainte sa acceseze serviciul medical, asa cum este si normal", a declarat pentru News.ro Mihaela Tanase.Conform datelor furnizate News.ro de CNAS, in Romania 349 de spitale private au contracte cu casele de asigurari de sanatate. Asta inseamna in jur de 7% din paturile de spital din unitatile private si de stat din intreaga tara. Alte 378 de spitale sunt publice.Punctul din proiectul de act normativ (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022) care reglementeaza accesul pacientilor la tarifele practicate de spitalele private care au contracte cu casele de asigurari de sanatate are urmatoarele prevederi:"Asiguratii au dreptul la informatii privind tarifele practicate de furnizorii privati de servicii medicale spitalicesti pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua acordate in sectii de acuti finantate pe baza sistemului DRG, suma rezultata din inmultirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului si diferenta dintre acestea, informatii afisate de furnizorul privat pe pagina proprie de internet si la sediu intr-un loc vizibil.Contributia personala a asiguratului se plateste de catre asigurat in mod direct sau printr-o asigurare incheiata in baza unui contract cu o societate de asigurari. Contributia personala reprezinta diferenta dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat si suma rezultata din inmultirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului".Intreg proiectul noului contract-cadru poate fi consultat aici Ovidiu Tene, jurist PALMED (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private), a explicat pentru News.ro rolul prevederii cuprinse in noul contract cadru al CNAS."Masura in sine este absolut necesara, e oportuna, din mai multe puncte de vedere. In primul rand, unui pacient asigurat la ora actuala in sistemul public ii este destul de greu sa acceseze la libera lui alegere serviciul de spitalizare continua, caci masura la acest tip de serviciu se refera, in sistemul privat. Eu, ca persoana asigurata, as vrea sa optez daca accesez un serviciul de spitalizare intr-un spital public sau intr-unul privat.Daca il accesez in privat, si spitalul are contract cu casa de asigurari, este absolut firesc ca o parte din tariful respectivei spitalizari sa-mi fie decontat in calitatea mea de persoana asigurata si de platitor de taxe. Pe de alta parte, masura vine sa aduca o doza de normalitate. De ce? Statul roman, prin casele de asigurari, adica banii din fondul national unic de asigurari de sanatate, banii respectivi nu sunt suficienti si de aceea tarifele sunt pastrate la un nivel minimal, care nu acopera nici pe departe totalitatea costurilor serviciilor medicale.Si aici am vazut cazuri in care tariful decontat nu acoperea nici macar medicatia preoperatorie, intraoperatorie, anestezica, si postoperatorie, a pacientului. Vorbim de ceea ce se deconteaza pe tariful de spitalizare, indiferent ca e public sau privat", afirma Tene.El argumenteaza ca, pornind de la aceasta premisa, spitalele de stat beneficiaza de alte tipuri de finantari, pentru ca altfel s-ar inchide, bugetele spitalelor publice au doar o parte ca sursa de venituri, contractele cu casele de asigurari de sanatate, restul sunt acoperite prin subventii de la autoritati publice-locale, de la primarii, consilii judetene, in functie de subordonare, partea de investitii este acoperita ori de aceste autoritati, ori de Ministerul Sanatatii, infrastructura in care functioneaza spitalele publice este scutita de impozit."Daca spitalul public are multiple surse pentru acoperirea costurilor, spitalul privat nu are decat tarif decontat. Tariful este si pentru public, si pentru privat, dar la tariful decontat in cel public se adauga sursele de finantare pe care vi le-am pomenit, la spitalul privat, nu.Si atunci, daca din bugetul de asigurari sociale de sanatate tarifele pentru partea de spitalizare nu pot acoperi costurile reale, atunci masura vine si spune, in mod just, ca diferenta pana la costul real al serviciului este acoperita de pacient, in conditiile in care acesta opteaza, la libera alegere, pentru servicii medicale de spitalizare continua in privat. Spitalele private sunt nevoite sa asigure un nivel cert de control al infectiilor nosocomiale, un nivel al conditiilor de spitalizare. Toate se reflecta in costuri si se vor reflecta in decontul pacientului", adauga Ovidiu Tene.Ovidiu Tene, despre obligativitatea spitalelor private de a afisa tarifele la vedere: Este un act de normalitate, pentru faptul ca am ales spitalizare in privat, imi asum diferenta de cost."Furnizorii de servicii private cred ca pot face acest exercitiu de transparenta fara nicio problema. Cred ca este datoria furnizorului sa informeze pacientul in legatura cu costul serviciului. Noi il vedem ca pe un act de normalitate. Pacientul are dreptul de a-si alege furnizorul, indiferent ca-i public, indiferent ca-i privat, acest contract cadru vine sa faciliteze accesul si sa transpuna mai bine in practica libera alegere a pacientului. Pentru faptul ca am ales spitalizare in privat imi asum diferenta de cost", a explicat intr-un interviu acordat News.ro juristul in cadrul PALMED Ovidiu Tene.Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice spune ca proiectul din noul contract cadru al CNAS il ajuta pe pacient sa cunoasca dinainte sumele pe care trebuie sa le plateasca spitalului privat pentru serviciile medicale pe care le solicita si ca multi pacienti cu boli cornice s-au indreptat in pandemie catre unitatile sanitare private. Pe de alta parte insa, spune Radu Ganescu, unitatile private nu sunt accesibile pentru toti pacientii, din punctul de vedere al costurilor."Practic, duce la o transparentizare in momentul in care pacientul se duce sa beneficieze de servicii in privat, sa stie exact inainte acele costuri, este un lucru absolut benefic pentru toata lumea. Am vazut multe cazuri de pacienti care se trezesc la sfarsit cu anumite facturi consistente, multi pacienti s-au plans ca nu stiau ca e atat de plata sau ca sunt costurile atat de ridicate.Trebuie sa fim constienti ca, atunci cand aceste servicii intra in contract cu Casa si sunt decontate de catre Casa, ele trebuie sa fie clar stipulate, sa apara undeva pe site sau sa fie afisate, tocmai pentru a exista acea transparenta pe care o sustinem, dar o facem foarte putin. Foarte multi pacienti, si ma refer aici la categoria noastra, a celor cronici, care erau monitorizati in spitalele publice, s-au dus catre spitalele private, catre serviciile medicale private, pentru ca nu au mai avut acces.Fie spitalul s-a transformat in spital Covid, fie medicul a intrat pe sectiile Covid si nu a mai putut sa consulte pacienti, fie multi dintre pacienti, neavand alte posibilitati, s-au dus in privat. Este un avantaj faptul ca privatul a putut sa suplineasca aceste lipsuri din spitalele publice, dar pe de alta parte nu este accesibil pentru toata lumea, vorbim de cei care ajung intr-un sistem privat si isi pot permite sa plateasca anumite investigatii.Din punctul nostru de vedere, daca mult mai multe servicii ar fi decontate de Casa, ar fi un avantaj pentru toata lumea, pentru spitalele publice ca nu ar mai avea acea presiune, pacienti foarte multi cu resursa umana limitata, iar privatul ar putea sa suplineasca, pentru ca are si capacitate, are si resursa umana.De multe ori pacientii incearca sa gaseasca solutii in servicii private pentru ca, stim cu totii, bugetul e limitat cand vorbim de analize, in primele zile ale lunii nu reusesti sa le faci, e clar ca trebuie sa le faci in privat, mai ales pacientii care sunt nevoiti sa le faca pentru a-si urma tratamentul ", a declarat presedintele COPAC pentru News.ro.