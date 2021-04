Tumora de sase centimetri, extrasa la Spitalul de Neurochirurgie Iasi din creierul unei paciente de 60 de ani

Medicii ieseni au afirmat ca operatia a fost una laborioasa, pacienta ajungand initial in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi."Meningioamele sunt cele mai frecvente tumori ale sistemului nervos central. Sunt tumori care in proportie de 90 la suta din cazuri sunt benigne, cu o crestere foarte lenta, ajungand la dimensiuni foarte mari pana a fi diagnosticate. Tumora pacientei de 60 de ani a fost una impresionanta atat prin marime, cat si prin pozitia ei, lucru provocator pentru intreaga echipa medicala. Aceasta a crescut intr-o zona a creierului ce determina personalitatea, fiind si tangenta a nervilor optici, glandei hipofize si arterelor carotide ce hranesc creierul", a declarat, duminica seara, medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.Medicii au sustinut ca interventia chirurgicala a fost una fara complicatii."Saptamanal operam tumori voluminoase care, datorita heterogenicitatii, niciuna nu este identica cu alta. Cu ajutorul tehnologiei prezente in spital , in acest moment avem posibilitatea de a trata astfel de leziuni impresionante fara consecinte majore asupra pacientilor", a mai spus medicul Lucian Eva.