Un bebelus de sase luni a murit din cauza unei malformatii cardiace dupa ce opt medici l-au diagnosticat gresit

Mama bebelusului l-a purtat prin spitale luni de zile, a fost alungata din cabinete si a intalnit medici care o credeau paranoica. Copilul a murit si abia la autopsie s-a aflat ca avea o malformatie cardiaca, scrie Buna Ziua Iasi Primul medic i-a pus pe parinti o pista gresita si de atunci a inceput calvarul. Acesta le-a spus sotilor Horceag ca micutul are o alergie alimentara. L-a internat in spital pentru sapte zile si l-a trimis acasa cu un tratament specific.Starea lui David se agrava de la o zi la alta. Parintii au mers si la alti medici, atat in spitale private, cat si de stat si toti spuneau ca bebelusul are o alergie.Dupa trei luni de chin, David s-a stins la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi. Abia dupa autopsie parintii au inteles ca micutul nu avea alergie, ci o malformatie cardiaca.Cei doi soti se intorsesera recent din Germania. Au stat 14 zile intr-un centru de carantina, insa, desi au cerut ajutor medicilor, spun ca nu au primit asistenta medicala pentru copil.Citeste si: