Un cadru medical din Prahova, reactie alergica la cinci minute de la vacinarea anti-COVID. Persoana se stia ca fiind alergica la unele medicamente

Persoana, care este prima dintre cele peste 2.230 vaccinate in judetul Prahova, stia ca sufera de alergii, dar nu la componentele serului si nu a avut nevoie de internare, fiind cooperanta tot timpul.Conform informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica, pana joi, 7 ianuarie, la ora 13:30, in judetul Prahova au fost distribuite 2.750 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre acestea 2.234 fiind administrate, iar alte 516 fiind in curs de administrare personalului medico-sanitar."Nu au fost raportate doze pierdute si reactii adverse generate de imunizarea cu serul produs de BioNTech/Pfizer", transmite Prefectura Prahova. Dintre cele 2.234 de cadre medicale vaccinate, unul singur a suferit, joi, o reactie alergica."Primele reactii au aparut la 5 minute de la vaccinare, era in camera de supraveghere post-imunizare. Reactiile au fost: inrosirea fetei, intepaturi/furnicaturi in zona barbiei si senzatie de sufocare, durere de cap. Cadrul respectiv a fost cooperant tot timpul. Cam in 10 minute, conform epidemiologului de la centrul de vaccinare (este unul dintre centrele din Ploiesti), persoana si-a revenit, nemaifiind prezent niciunul dintre simptomele amintite. Persoana respectiva se stia ca fiind alergica la unele medicamente , dar la niciuna dintre substantele continute de vaccin. Nu a necesitat internare", transmit oficialii din judet.