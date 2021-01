Un doctor roman celebru pune in discutie introducerea lockdown-ului pentru a contracara efectele noii tulpini de coronavirus: "Este posibil sa avem doua pandemii suprapuse"

Postarea doctorului Marius Geanta

"Desi noua tulpina nu determina in sine cazuri mai grave, prin faptul ca afecteaza mai multi oameni determina in total cresterea exponentiala a cazurilor grave de CIVID si, implicit, creste si mai mult presiunea asupra sistemelor de sanatate," explica Geanta.Confom doctorului, aparitia noii tulpini pune in discutie, "cum am remarcat deja in Marea Britanie, eficienta interventiilor de sanatate publica (lockdown) - ne putem astepta la masuri restrictive din ce in ce mai severe, in lunile care urmeaza, in acele regiuni in care tulpina noua va fi identificata pe scara larga."Nu gresim spunand ca este posibil sa avem doua pandemii suprapuse: una cu SARS-CoV-2 si, cealalta, aflata in faza incipienta, cu noua tulpina din Marea Britanie.Cea mai mare problema este capacitatea limitata de a diagnostica noua tulpina.Testele PCR pot ridica, in cel mai bun caz, suspiciunea, dar nu pot diagnostica infectia cu noua tulpina. Diagnosticul noii tulpini se face prin secventierea genomului virusului - o metoda noua, diferita de PCR, care necesita echipamente, echipe pregatite si analiza de date.Dar nici simpla existenta a acestor elemente nu este suficienta - secventierea trebuie facuta (ca in Marea Britanie) in mod reflex, continuu, la nivelul intregului sistem de sanatate (implementarea public health genomics).De ce este esentiala constituirea acestei capacitati diagnostice prin secventierea reflexa a genomului SARS-CoV-2, la nivelul sistemului de sanatate publica?Studiile arata ca noua tulpina se transmite cu 56-70% mai repede, avand potentialul de a determina o crestere rapida a numarului de cazuri de infectie si, implicit, a numarului de cazuri grave.Desi noua tulpina nu determina in sine cazuri mai grave, prin faptul ca afecteaza mai multi oameni determina in total cresterea exponentiala a cazurilor grave de Covid si, implicit, creste si mai mult presiunea asupra sistemelor de sanatate.De aceea, aparitia noii tulpini pune in discutie, cum am remarcat deja in Marea Britanie, eficienta interventiilor de sanatate publica (lockdown) - ne putem astepta la masuri restrictive din ce in ce mai severe, in lunile care urmeaza, in acele regiuni in care tulpina noua va fi identificata pe scara larga.