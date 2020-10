Un epidemiolog sef explica cum poate fi oprit trendul ascendent al infectarilor cu COVID- 19, pe fondul aproprierii sezonului de gripa

"Cu cat testezi mai mult, cu atat stii mai bine care este situatia si poti lua masuri. Aici esteproblemei. Sa testezi mult si sa faci anchete pe tot ceea ce gasesti pozitiv. Si atunci, blochezi la maxim pe cat de mult posibil raspandirea infectiei. Se impune testarea in masa. Acum se fac multe mai multe teste decat inainte.Daca ne uitam in urma cu cateva luni, destul de multe ce-i drept, observam ca se erau 3.000 de teste pe zi. Acum suntem la 25.000. Nici aceste capacitati nu se pot face peste noapte, fiecare tara a fost prinsa intr-o situatie mai buna sau mai putin buna", a declarat epidemiologul Emilian Popovici pentru B1.ro. Simptomele pentru gripa de sezon si COVID-19 se aseamana foarte mult, mentioneaza specialistul. In aceste conditii, pentru a reduce pe cat de mult posibil riscul de transmitere al virusului, atat cetatenii, cat si autoritatile trebuie sa aiba initiativa."Vine sezonul rece, virusurile gripale, va trebui sa facem diferenta dintre COVID-19 si gripa sezoniera. Cum o putem face? Simptomatologia este identica, cel putin in prima faza. Nici macar absenta gustului si a mirosului nu sunt extrem de relevante, pentru ca se regaseste la doar 40% din cazurile cu COVID. Si atunci, ca sa le testam, ce sa facem?! Testare. Trebuie sa sarim si peste acel obicei de a amana apelarea la un specialist, din convingerea ca e ceva ce trece rapid.Ca sa poti testa, trebuie sa ai o capacitate de testare corespunzatoare. Nu vin vremuri usoare, dar nici apocalipsa, e clar. Dar trebuie sa ne asteptam la acest al treilea eveniment, la venirea sezonului rece, pe care nu-l putem evita", a mai punctat Emilian Popovici