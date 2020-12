Un medic ATI de la Spitalul Suceava a fost rapus de COVID. Ovidiu Irimescu avea doar 46 de ani

Medicul s-a imbolnavit de COVID luna trecuta, a urmat tratament in spital si s-a vindecat, dupa care in decembrie a revenit la spital, pentru dispneea nou aparuta dupa 12 zile de la externare, relateaza monitorulsv.ro. Conform sursei citate, a fost vorba despre complicatii tardive, posibil microembolii. In data de 19 decembrie a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" din Bucuresti , unde a murit, in data de 28 decembrie.In vara, medicul avusese hepatita, astfel incat infectia cu coronavirus a venit peste un organism probabil nerecuperat complet si extenuat de activitatea sustinuta din sectia de Terapie Intensiva, mai relateaza publicatia locala.