De ce trebuie sa obtinem rapid un grad de imunizare de 70% din populatie: "Daca virusul va suferi o mutatie, acest vaccin nu mai este eficient"

Infrastrutura si depozitarea

"Este esential ca sa ajungem la un grad de aderenta a populatiei de peste 65% - 70%, pentru ca in absenta acestei imunizari colective la o asemenea amploare, pandemia va continua", a subliniat doctorul, la postul B1 TV. El este de parere ca "trebuie sa intelegem cu totii ca avem nevoie de o campanie de vaccinare de scurta durata, intensa si care sa cuprinda o proportie importanta a populatiei"."Este evident vestea cea mai buna din acest an, faptul ca avem un vaccin, faptul ca acest vaccin a ajuns in faza finala de autorizare, faptul ca, iata, Marea Britanie este prima tara care, prin autoritatea nationala, a reglementat si a autorizat punerea pe piata a acestui vaccin.Ne dau speranta ca, cel mai probabil, la inceputul anului viitor campaniile de vaccinare vor incepe simultan in tarile Uniunii Europene, iar daca vom merge pe acest grafic pe care fiecare tara l-a adoptat, undeva spre jumatatea anului viitor campania de vaccinare va fi incheiata pentru intreaga populatie si cel mai probabil pandemia de coronavirus va fi stapanita, ceea ce ne da premisa si ne da posibilitatea sa speram ca dupa jumatatea anului viitor vom avea o viata relativ normala", a declarat Radu Tincu.Intrebat daca este de parere ca Romania va fi capabila sa se alinieze la un calendar precis, avand in vedere particularitatile vaccinului si dozele ce trebuie administrate, Radu Tincu a raspuns: "Da, discutam despre infrastructura de depozitare. Aceasta depozitare la temperaturi foarte joase, de -70 de grade, este necesara in depozitul central al fiecarui stat. Ulterior, vaccinul poate sa fie tinut la temperatura de defrigerare de 4-6 grade si el are o autonomie de cinci zile la temperaturile acestea de 4-6 grade, astfel incat el poate merge catre centrele de vaccinare la temperatura normala a oricarui vaccin de 4-6 grade.Nu e necesara o infrastructura atat de complexa pentru fiecare centru de vaccinare in parte. Pe de alta parte, exista posibilitatea ca cetatenii sa se programeze pentru aceasta vaccinare. Sunt trei posibilitati principale, telefonic, online sau prin medicul de familie, astfel incat se va sti cu foarte mare claritate numarul de persoane care urmeaza a primi vaccinul, iar aceste doze de vaccin vor fi scoase din depozitele centrale si regionale, si trimise catre centrele de vaccinare in functie de aceste programari"."Aceasta componenta logistica a fost pusa la punct si ea cred ca va functiona, am avut suficient timp sa ne pregatim pentru aceasta campanie de vaccinare. In schimb, marea provocare o reprezinta campania de comunicare. Este evident ca avem diferente in ceea ce priveste aderenta la vaccinare. (...)Este esential ca sa ajungem la un grad de aderenta a populatiei de peste 65% - 70%, pentru ca in absenta acestei imunizari colective la o asemenea amploare, pandemia va continua. Daca nu vom reusi sa ajungem sa obtinem un grad de imunizare de 70% din populatie, nu am realizat nimic, pandemia continua si putem risca, daca vreti, dincolo de efectul imediat al faptului ca nu controlam numarul de imbolnaviri, la un moment dat, daca virusul va suferi o mutatie, ceea ce poate sa se intample in mod natural, sa nu mai eficient acest vaccin. Trebuie sa intelegem cu totii ca avem nevoie de o campanie de vaccinare de scurta durata, intensa si care sa cuprinda o proportie importanta a populatiei", a mai spus Radu Tincu.