Un medic care a lucrat intr-un spital COVID spune ca unii rezidenti nu au primit stimulentul de risc

Ziare.

com

"Chiar daca noi efectuam stagii in diferite spitale, fiecare din noi are un spital care ne plateste luna de luna salariul, din bani veniti de la minister. Spitalul meu platitor e Spitalul Sfantul Ioan., in conditiile in care in jurul datei de 15 mai am primit salariul pe luna aprilie", a declarat medicul rezident pentru RFI Romania Intrebat daca are o explicatie pentru acest lucru, Voropanov a replicat ca "a existat o intreaga birocratie"."Am trimis, in acelasi mail, pontajul, repartitia de stagiu si un raport de activitate semnat de seful sectiei si de coordonatorul de stagiu. Erau in acelasi mail. Salariul l-am primit. In schimb, acel raport de activitate semnat de seful sectiei si de coordonatorul de stagiu nu a fost luat in calcul.Ulterior, pe la jumatatea lunii mai, am aflat ca ar fi trebuit si o adeverinta semnata de managerul spitalului sau de directorul medical. Nimeni nu ne-a informat cu privire la niciun aspect si nu a existat niciun fel de comunicare, intrucat seriviciul RUNOS (Resurse Umane Normare Organizare Salarizare) al spitalului Sf. Ioan avea telefonul mai tot timpul inchis", a explicat acesta.Totusi, in mai putin de 24 de ore, adeverinta respectiva a fost trimisa catre spitalul platitor, insa RUNOS al Spitalului Sf. Ioan a transmis ca nu s-au primit bani, astfel ca unitatea medicala nu are fonduri."Eu am inteles din presa ca este vorba despre fonduri europene. Toate aceste indemnizatii vor fi finantate din fonduri europene. Nu inteleg de unde aceasta explicatie ca spitalul nu are bani. Nu inteleg nici explicatia potrivit careia s-a trimis o lista la Ministerul Sanatatii si cei care au fost omisi de pe acea lista nu mai pot primi niciun fel de indemnizatie.Eu sunt omis de pe acea lista din cauza faptului ca nu am avut o parafa a managerului spitalului, nestiind ca este nevoie de aceasta parafa.", a completat medicul rezident.Cadrul medical spune insa ca exista si cateva spitale care au platit rezidentilor indemnizatia, printre care Spitalul Fundeni sau Victor Babes."Acolo sunt lucruri normale", puncteaza Voropanov.El a mai afirmat ca medicii rezidenti ar trebui sa fie respectati si sa se rezolve aceasta problema, pentru ca ei vor sa ramana in tara, dar trebuie sa fie motivati in acest sens."(...) ideea e ca ar trebui sa se rezolve toate aceste probleme si sa existe mult mai multa comunicare si interes pentru a rezolva anumite probleme. La urma urmei, noi suntem tanara generatie de medici, care vrem sa schimbam putin in bine sistemul medical, vrem sa ne implica, vrem sa ramanem in tara, vrem sa lucram avem familii si trebuie sa fim motivati sa facem acest lucru.", a conchis acesta.