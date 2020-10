Un medic celebru dezvaluie probleme in alocarea Remdesivir-ului: 1.900 de romani nu ar fi primit antiviralele esentiale in cazurile foarte grave de COVID-19

Profesorul mai spune ca, facand un calcul simplu, aproximativ 1.900 de oameni dintre cei care au ajuns la sectiile de terapie intensiva nu au primit Remdesivir, insa nu exista date cu privire la cati dintre acestia au murit din cauza coronavirusului.El mai spune ca "Romania nu primeste acest medicament necesitatile pe care le are" dar si ca personalul medical este insuficient pentru gestionarea unei epidemii iesite de sub control si concluzioneaza, atragand atentia in acelasi timp, ca "pandemia va fi, in absenta unui vaccin, invinsa si stavilita, daca va putea fi stavilita, numai printr-un comportament absolut normal si responsabil de cetatean de secol 21". Declaratiile au fost facute la postul Digi 24. "In data de 23 martie s-a emis un protocol de tratament, aprobat de Ministerul Sanatatii, unde alaturi de hidroxiclorochina si caletra era indicat si Remdesivirul pentru pacientii admisi la terapie intensiva cu stare grava, intubati, ventilati. Intre timp, in data de 7 august a aparut un alt protocol - de data asta se extinde tratamentul Remdesivir, se introduce un tratament mai precoce, chiar de la debutul simptomatologiei, sigur, bazat pe studii clinice care au aratat ca cu cat mai repede este introdus in tratament Remdesivirul cu atat mai bune sunt rezultatele, pacientul nu trebuie neaparat sa fie intubat si ventilat, este suficient sa aiba simptomatologie, sa aiba tendinta la hipoxemie.In acest timp noi, adica Societatea Romana de Terapie Intensiva si Comisia Ministerului Sanatatii de Anestezie si Terapie Intensiva, am adresat un memoriu in 19 mai Ministerului Sanatatii in care aratam ca ordinul 489 care prevedea un program pentru acesti pacienti derulat printr-un colectiv de lucru constituit numai din colegi de alte specialitati, adica infectionisti si epidemiologi, va produce mari incurcaturi, ceea ce s-a si intamplat.In prima perioada a pandemiei am avut semnale ca aceste fonduri, sigur, care au fost puse cu atata generozitate la dispozitie de Ministerul Sanatatii pentru pacienti in anumite sectii de terapie intensiva si aici nu ne referim la sectiile din spitalele de boli infectioase mari, Bucuresti Cluj, Timisoara, Craiova s.a.m.d. Ne referim la sectiile de terapie intensiva care nu erau in spitalele de boli infectioase si care ingrijeau acesti pacienti, la vremea respectiva se confruntau si cu problema aprovizionarii cu hidroxiclorochina.Cu Remdesivir apare aceeasi problema, noi am semnalat-o si am incercat sa vedem daca exista un mecanism clar, transparent de alocare, in primul rand, a acestor resurse. Sigur, dupa interventia mea in care am atras atentia asupra acestui lucru, singura reactie pozitiva, transparenta pe care o salut din tot sufletul este reactia de astazi a profesorului Rafila care ne-a spus ca pana in clipa de fata au fost tratati, in Romania, 2500 de pacienti cu Remdesivir.Problema nu este ca Romania nu a depus eforturi, problema este ca nu am fost suficient de transparenti, nici eu, personal, nu stiu cum se aloca acest medicament, cum ajunge, de fapt, in spitale si pentru ca exista o gama mai larga, astazi, de pacienti care au nevoie, bineinteles ca oameni din Romania care stiu carte si stiu sa citeasca si sunt pacienti sau copiii lor sunt pacienti sau rudele lor, au inceput sa puna intrebari, sa dea telefoane, colegi de-ai nostri ne-au semnalat acest lucru si cred ca e foarte bine sa aducem in discutie transparenta.Nu stim daca au murit numai dintre cei care au primit sau nu au primit. In clipa de fata nu avem aceste date, dar in mod sigur exista un numar de pacienti care nu au primit. Nu este neaparat vina cuiva pentru ca Romaniei i s-au alocat un numar de, am inteles tot din aceasta declaratie, de 25.000 de fiole in aceasta perioada. Cam 10 fiole la un pacient, deci ce a spus domnul profesor Rafila se verifica perfect, 2.500 de pacienti.Problema este ca oamenilor, cetatenilor, trebuie sa li se spuna ca nu e suficient ca noi am facut eforturi sa avem astazi aproape 2000 de ventilatoare. Sa avem aproape 4000 de paturi de terapie intensiva suficient de dotate. Pentru ca avem doua probleme majore: una este problema de personal, 1100 de medici anestezisti si reanimatori in Romania pe care incepe sa ii intindem prin tot felul de spitale modulare, si a doua veste proasta este ca acest medicament Romania nu il primeste la necesitatile pe care le are. Poate ca atunci populatia, cei care neaga existenta virusului, neaga necesitatea masurilor simple de protectie, ar intelege in ce pericol se pun si ei, in ce pericol isi pun familiile, in ce pericol isi pun pe cei dragi si s-ar gandi de doua ori daca ar umbla pe strada fara masca si daca s-ar duce la o petrecere cu 300 de participanti", a spus profesorul Bubenek.Referitor la felul in care ajunge Remdesivirul in Romania dar si in ce priveste disponibilitatea acestuia, profesorul Bubenek a declarat, potrivit sursei citate."Firma care il produce in America (Remdesivirul - n. red.) are doua metode prin care il face sa ajunga in alte state, unul este un program compasional pentru gravide si copiii mai mari de 12 ani si o forma de acces rapid prin intermediul Ministerului Sanatatii, o cota. Banuiesc ca Ministerul Sanatatii stie foarte bine lucrul asta, dar problema cea mai mare care apare astazi este ca tocmai aceasta companie, chiar astazi a anuntat, ca nu va mai livra in acest fel medicamentul catre statele lumii si ca acestea vor trebui sa plateasca un pret hotarat de compania respectiva, care poate fi, la un moment dat, prohibitiv. Se vorbeste si de faptul ca n-ar exista suficiente doze, si e sigur ca nu exista, pentru toti cetatenii planetei care au nevoie.Deci iata ca masurile de autoprotectie pe care trebuie sa le luam devin cu atat mai importante si eu ma mir ca cetatenii Romaniei, desi au primit de la cel mai inalt nivel, de la Presedintele Romaniei, in nenumarate randuri cel mai bun mesaj, cel mai corect mesaj - trei masuri: masca, spalat si dezinfectat si pastrarea distantei sociale, se incapataneaza sa creada ca aceasta pandemie va fi depasita de sistemul medical in spital . Nu! Pandemia va fi, in absenta unui vaccin, invinsa si stavilita, daca va putea fi stavilita, numai printr-un comportament absolut normal si responsabil de cetatean de secol 21".