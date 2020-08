Un medic celebru spune care sunt cele patru masuri ce va pot salva viata pe canicula

1. Repaus intr-un spatiu umbrit si racoros.2. Consum de lichide: apa, sucuri de fructe, ceaiuri, iaurt.3. Scaderea temperaturii corpului (prin udat si ventilat).4. Activitatea fizica se reia doar dupa cateva ore.1. Sunati la 112.2. Indreptati-va spre cea mai apropiata Unitate de Primire a Urgentelor.1. Nedecelata si netratata la timp epuizarea termica evolueaza spre forme clinice severe ce pot merge pana la soc termic si deces.2. Apare prin depasirea posibilitatilor de adaptare a organismului la temperaturi ce se mentin crescute pe durata a mai multe zile.3. Se manifesta prin aparitia a 3 categorii de semne:a) neuro-psihice precum oboseala marcata, astenie, apatie, somnolenta, cefalee, ameteli, insotite de celeb) tegumentare precum transpiratii excesive, horpilatii (piele de,, gaina) si c) cardiovasculare uneori severe, hipotensiunea ortostatica (cadere tensionala la ridicarea in picioare) si tahicardie.4. Cei mai afectati de epuizarea termica sunt copiii si varstnicii, pacientii cu patologie cardiovasculara si obezii precum si cei care stau in apartamentele incinse de la ultimul etaj sau in autoturismele fara aer conditionat.5. Tratamentul consta in scaderea temperaturii corpului prin: consumul de lichide reci (!Nu alcool ), dusuri reci sau utilizare de prosoape umede si ventilatie (! Nu aplicati alcool pe piele), odihna intr-un mediu racoros, eventual cu aer conditionat), cu picioarele ridicate peste nivelul inimii.6. Pentru a nu ajunge in astfel de situatii nu tineti geamurile deschise cand este foarte cald si nu gatiti la orele amiezii. Aerisiti la primele ore ale dimintetii, utilizand curenti de aer, evitati utilizarea electrocasnicelor ce genereaza caldura si impiedicati actiunea razelor solare prin jaluzele, materiale textile ude. Daca nu aveti aer conditionat petreceti cateva ore zilnic in spatiile publice racoroase.