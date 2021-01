Un medic de familie refuza sa-si mai trateze pacientii care nu se vaccineaza anti-COVID. "Oamenii trebuie sa realizeze ca nu ne jucam"

Legea pe care se bazeaza medicul

Acesta a declarat la Digi24 ca el si asistentul sau lucreaza intr-un cabinet de la tara si au facut dovada ca au incredere deplina in acest vaccin."Cei mai multi vor sa se vaccineze, dar am si pacienti care refuza vaccinarea.Pentru ca se apropie etapa a doua de vaccinare si pentru ca am multi pacienti cronici peste 65 de ani, am inceput pe cei care s-au prezentat la cabinet sa-i intreb cum vor proceda, daca se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu si 7 ca se mai gandesc.Astazi am avut o discutie mai aprinsa cu o pacienta cronica, cu mai multe boli, care mi-a spus clar ca ea nu se vaccineaza. De aici mi-a venit aceasta idee, mi se pare anormal ca un pacient inscris la mine cu asemenea comorbititati sa aiba asemenea reactie. Pana acum venea, lua reteta, o consultam, urma indicatiile si acum spune nu la o intrebare, stiind ca eu m-am vaccinat in urma cu o saptamana", a explicat doctorul.Doctorul a mai spus ca oamenii trebuie sa realizeze ca nu ne jucam, ca situatia este una dura si nu exista alta solutie la momentul actual pentru a incerca sa revenim la viata de dinainte.Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, asiguratii au obligatia "sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului". Doctorul a anuntat public, potrivit acestui articol de lege, ca va refuza sa mai trateze pacientii inscrisi pe lista sa de medic de familie care nu vor sa se vaccineze."Este de neacceptat sa continui colaborarea cu pacientii care nu cred in recomandarile pe care le fac. Persoanele care refuza vaccinarea, dreptul lor, fac dovada ca nu au incredere in mine, in ceea ce spun, in ceea ce le recomand sa faca.In cei 33 de ani de practica am vaccinat mii de persoane, am facut zeci de mii de inoculari si nu am avut reactii adverse decat foarte putine si minore. Cred in vaccinuri, chiar si in cele nou aparute sau schimbate in acesti ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importanta a activitatii de preventie. In toti acesti ani am avut o singura persoana care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil si i-am cerut sa-i ia fisa si sa se mute la alt medic. Ceea ce a si facut", a fost mesajul adresat pacientilor de doctorul Catalin Petrencic.