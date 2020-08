Un medic de la Matei Bals explica ce rezultate au dat in Romania medicamentele anti- COVID- 19: Remdesivir, Kaletra, Hidroxiclorochina si anticoagulantele

Remdesivir: Il folosim la pacientii cu forme severe

Antiviralele

Efectele adverse ale Hidroxiclorochinei

Anticoagulantele, uneori mai eficiente decat antiviralele

Favipiravirul, la nivel de studiu

Numeroase studii care dovedeau initial eficienta anumitor tratamente, au fost contrazise ulterior, astfel ca opiniile specialistilor au fost impartite.In acest moment exista, cu toate acestea, o lista cu cateva medicamente , administrate frecvent pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus, inclusiv in tara noastra, precum Remdesivir, Hidroxiclorochina, Dexametazona sau anticoagulante.Potrivit medicului infectionist Adrian Marinescu, de la Institutului Matei Bals, nu exista in acest moment un tratament standard pentru pacientii COVID-19. Insa in topul medicamentelor, testate si recunoscute de lumea medicala se situeaza Remdesivir, chiar daca si in privinta sa, studiile sunt impartite, in special atunci cand vine vorba despre reducerea mortalitatii."Din pacate, nicaieri la nivel mondial nu avem un tratament miraculos, adica acea terapie care sa fie standardizata si sa fie folosita peste tot. Sunt tot feluld e date care vin sa sutina cele cateva variante de terapie. Cel care are cele mai multe date in spate este Remdesivir. Este, de altfel, singurul tratament antiviral care este aprobat si in SUA si in Europa. Este adevarat ca a depasit niste etape si are o eficienta dovedita.Totusi sunt studii impartite. Potrivit unor rezultate ar reduce perioada de internare pentru pacienti, ar reduce perioada de evolutie a bolii, ceea ce este foarte bine. Dar nu ar reduce si mortalitatea, asta pentru ca vorbim despre fapul ca il folosim la pacientii cu forme severe si nu inseamna neaparat ca reduce mortalitatea", a declarat pentru B1.RO medicul Adrian Marinescu. Acesta a explicat de ce se folosesc pentru tratarea noului coronavirus medicamente folosite in trecut pentru alte afectiuni:"Legat de ce s-a intamplat in aceste luni, s-au schimbat destul de multe lucruri. Nu a existat nicio molecula noua, pentru ca o molecula noua care sa fie folosit ca antiviral strict pentru SARS-COV-2 are un interval lung ca sa poata fi realizata aceasta molecula.Atunci, s-au folosit diverse medicamente antivirale, de la infectia cu HIV, cum a fost Kaletra sau Hidroxiclorochina", a spus medicul Adrian Marinescu.In ceea ce priveste Hidroxiclorochina, cel mai controversat medicament folosit pentru tratarea pacientilor COVID, medicul Adrian Marinescu a precizat ca rezultatele studiilor continua sa fie neclare si ca tratamentul este folosit in continuare in SUA, dar si in Romania:"Parerile privind hidroxiclorochina au fost impartite. Chiar daca, la un moment dat, s-au discutat despre efecte adverse, in special in sfera cardiaca. De fapt, lucrurile nu au stat chiar asa. L-am folosit si chiar il folosim in continuare. Nu exista niciun motiv sa fie scos din circulatie. Ultimele date spun ca el poate fi folosit. In SUA acum se afla in continuare, alaturi de Remdesivir, in ghidurile terapeutice", a precizat medicul Adrian Marinescu.Alte tipuri de tratamente care, in unele cazuri s-au dovedit mult mai eficiente, sunt anticoagulantele si medicamentele antiinflamatoare: "Asta vorbim ca terapie antivirale. Pentru ca in rest, putem vorbi despre plasma covalescenta, de tratamentul antiiflamator cu dexametazona, bineinteles de anticoagulant.Culmea este ca avem dovezi mult mai clare de eficienta la anticoagulant si la dexametazona, decat avem la antivirale", a mai precizat Adrian Marinescu.De asemenea, un alt medicament folosit in trecut pentru Ebola, testat in prezent pentru COVID-19, este Favipiravirul."Mai este si favipiravirul care este folosit in Japonia, folosit intr-o prima faza pentru Ebola, cu eficienta medie si care acum este la nivel de studiu.De altfel, si remdesivirul este in curs de a fi cercetat si nu avem datele finale. Probabil ca in lunile urmatoare, pana la finalul anului vom sti mult mai precis", a spus medicul pentru sursa citata.