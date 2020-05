Un medic de la Spitalul Universitar din Bucuresti a murit de COVID-19

Ziare.

Decesul nu a fost inca raportat de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), astfel ca numarul total al mortilor din Romania ajunge la 1.125.Anuntul a fost facut de SUUB pe pagina de Facebook si confirmat pentru Ziare.com de GCS."Colegul nostru, dr Catalin Barbulescu, a incetat din viata aseara. Gandul nostru sa urmareasca permanent de acum acest om bun. Spitalul Universitar de Urgenta sufera azi prima pierdere in aceasta lupta cu vremurile", a transmis unitatea spitaliceasca in mediul online.La randul sau, Ecaterina Petrescu Botoncea, medic primar ATI (Anestezie si Terapie Intensiva) de la Spitalul Judetean Targoviste, a scris pe contul sau de Facebook ca doctorul a fost "invins de COVID-19, in cursul serii precedente, dupa o luna de suferinta"."Cu tristete nemasurata anuntam pierderea colegului nostru, Catalin Barbulescu, medic chirurg toracic la Spitalul Universitar Bucuresti, invins de COVID-19, in cursul serii precedente, dupa o luna de suferinta.Ne-a fost coleg multi ani la Targoviste, Spital Manastirea Dealu, unde si-a dovedit daruirea profesionala, nobletea si umanismul. Dumnezeu sa-l odihneasca! (...)Spitalul Judetean Targoviste", se arata in postarea medicului.Amintim ca la inceputul lunii aprilie GCS anunta ca la Spitalul Universitar erau identificate pozitiv la COVID-19 35 de cadre medicale si 75 de pacienti Romania are la acest moment 17.036 de cazuri de persoane confirmate cu coronavirus, din care 193 sunt internate la Terapie Intensiva si 9.930 au fost declarate vindecate si au fost externate.