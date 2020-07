Un medic din Carei, specialist anti-COVID, indeamna lumea la responsabilitate: Vom muri pe capete, din cauza incostientei. Doar voi ne puteti ajuta!

"Vom muri pe capete, din cauza incostientei. Doar voi ne puteti ajuta! Fiti responsabil. Masca, distantare si spalatul riguros al mainilor. Incercam sa limitam si noi ceva?!", este mesajul medicului careian, citat de Presa SM. Alexandru Sava a tras si in urma cu cateva saptamani un urias semnal de alarma, precizand ca suntem in prag de val doi."Suntem pe prag de val 2. Virusul e aici, se transmite comunitar. Sunt convins ca trec zilnic pe langa zeci de pacienti asimptomatici, majoritatea fara masca, fara masuri de distantare sociala, experienta ultimelor zile mi-au dovedit asta. Va rog, respectati numarul 2020 (anul curent): 20 de secunde minim de spalat pe maini cat mai frecvent, 2 metri distanta minima si 0 toleranta fata de nepurtarea mastii in zonele aglomerate", este apelul lui Sava.La inceputul pandemiei, medicul declara ca nu va demisiona dupa ce spitalul a fost desemnat spital -suport COVID-19. In timp ce alti colegi din tara au cam demisionat."Sunt medic in Spitalul Municipal Carei. S-a declarat starea de urgenta. Am fost desemnati spital-suport COVID-19. Eu cu siguranta nu imi voi da demisia, rusine colegilor din tara care au facut-o, eu respect acel juramant al lui Hipocrate. Sunt constient ca voi fi infectat cu SARS-Cov2, sunt constient ca voi cu totii contati pe mine. Sunt soldat si voi lupta pentru voi si familia mea!", declara dr. Alexandru Sava.