Un medic pneumolog din Gorj a descoperit noi simptome ciudate ale coronavirusului: "Simteau mirosul din incaperea alaturata"

Acestia aveau simturile gustului si al mirosului mult prea dezvoltat, desi in cazul celor mai multi pacienti manifestarile intalnite sunt chiar pierderea gustului si al mirosului."Manifestarile pe care le-am intalnit la cei doi pacienti ar trebui pezentate in lumea medicala. La cei doi pacienti era prezenta accentuarea simturilor. Simteau mirosul din incaperea alaturata. Daca puneai o lamaie in camera de alaturi, pacientii simteau mirosul. La primul pacient am crezut ca este o intamplare, inca am mai avut un pacient cu aceleasi manifestari si mi-am dat seama ca face parte din simptomatologia bolii", a declarat medicul Elena Vlad, pentru Adevarul. Sectiile de la Terapie din Gorj Intensiva sunt pline. In judetul Gorj au fost inregistrate astazi 37 de noi cazuri de imbolnavire. 22 teste pozitive au fost constatate la laboratorul din sistemul public, iar 15 la laboratoarele din sistemul privat.Grav este ca sectiile de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu si Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti, unde sunt tratati pacienti cu COVID-19, sunt pline si cu greu se mai gasesc locuri libere.