Un medic s-a infectat cu virusul COVID-19 la sase zile dupa ce a fost vaccinat. Care este explicatia

Conform autoritatii sanitare din provincie, femeia a fost una dintre primele persoane care s-au vaccinat in Italia, conform digifm.ro. Acum, autoritatile verifica daca doctorita a luat virusul inainte de calatorie, precum si persoanele care au intrat in contact cu ea, inclusiv cele aflate la bordul autobuzului cu care a calatorit spre Palermo.Directorul unei clinici din Roma, Patrizia Laurenti, a declarat ca a doua doza a vaccinului este esentiala. Practic, fara a doua doza, vaccinul e inutil.Acoperirea completa se realizeaza la 15 zile de la a doua administrare. Anticorpii incep sa fie produsi chiar si dupa prima doza, dar pentru a atinge un nivel eficient de protectie, e nevoie de a doua doza, iar dupa 15 zile exista certitudinea aproape totala ca suntem protejati de COVID-19, a spus Patrizia Laurenti.Cel mai probabil, medicul din Siracuzei era deja in faza de incubatie cand a primit prima doza din vaccin.