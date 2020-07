Un medic-sef afirma ca pacientii vindecati de COVID -19 refuza sa doneze plasma cu anticorpi: Cred ca este din necunoastere

Aceasta metoda de tratare este eficienta pentru ca plasma pacientilor vindecati contine anticorpi, mai explica medicul, intr-un interviu pentru postul RFI Romania. RFI: S-a vorbit in ultimul timp, dupa ce o vedeta de televiziune a adus in prim plan acest lucru, despre tratamentul cu plasma. Stim ceva despre acest tratatment? Cum functioneaza? Cat de accesibil si de folosit e? Ce rezultate a avut pana acum?Corina Maniu: Este un tratament foarte bun. Inseamna ca acea plasma contine anticorpi contra virusului si tu vii cu soldatii corespunzatori contra virusului. Plasma se recolteaza de la persoanele care s-au vindecat si care au anticorpii. Acest tratament este benefic de a fi administrat in cazuri selectionate. Problema este ca foarte putini dintre cei vindecati au acceptat sa doneze plasma. Cred ca tot din necunoastere.RFI: Banuiesc ca si din frica...Corina Maniu: Nu stiu ce frica poate fi dupa ce te-ai vindecat si ai anticorpi. Nu se stie sigur cat stau anticorpii in corpul tau, cat ai imunitate. Este foarte relativa si asta.RFI: Doamna doctor, este accesibil acest tratment cu plasma daca am avea suficienti donatori sau este o procedura mai costisitoare? Cum stau lucrurile?Corina Maniu: Nu este atat de costisitoare. Sigur ca este si un cost adecvat. Dar asa cum se fac transfuziile, asa sa isi inchipuie oamenii. Nu este catusi de putin inaccesibil sau sa spui ca doar in anumite centre s-ar putea face.RFI: Problema este sa ai acesti donatori? Asta inteleg ca este principala problema.Corina Maniu: Da, asta este problema.RFI: Iar rezultatele spuneti ca sunt dintre cele mai bune cand vorbim despre un tratatment pentru aceasta boala?Corina Maniu: Da, pana acum asta dovedesc studiile.