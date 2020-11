FOTO: Un medic sustine ca Dana Budeanu ar fi copiat unele creatii vestimentare de la designeri celebri: "Unde e publicata lucrarea ta de doctorat?"

Foto: Facebook/ Ana Cichirea

Foto: Facebook/ Ana Cichirea

Medicul o acuza pe Dana Budeanu ca ar fi copiat unele creatii vestimentare de la designeri internationali, aducand probe fotografii, pe o retea de socializare."DragaRecunosc ca am cumparat si eu cateva carpite de la tine. Nu o sa comentez calitatea lor...nu m-a obligat nimeni sa cheltui bani la taraba ta.Imi erai simpatica pe vremea cand apareai rar si vorbeai putin. Apoi te-ai transformat usor usor in profesoara (vorba lui Chirila) si mi-ai starnit curiozitati. M-am tot intrebat cine esti tu sa jignesti medicii si pe toti oamenii responsabili care poarta masca, indiferent de conditii, din luna martie pentru a-i proteja inclusiv pe cei ca tine? Cine esti tu sa deschizi gura pe subiecte de medicina? Cine esti tu sa-ti bati joc in repetate randuri de cei care ti-ar salva viata oricand in caz de nevoie? Cine esti tu de fapt mai Danuta Gutila?Eu nu cred ce spune Rizea despre tine. Nuuuuu...eu nu cred asa ceva. Eu sunt mai sceptica din fire si-mi place sa-mi formez propriile opinii pe baza unor informatii concrete, dovezi, nu din simple vorbe. Asa m-a educat pe mine scoala medicala, sa gandesc. Ghinion...dar ai apasat butoane gresite.Pe tine lace te-au invatat aia? Asa ti s-a spus la scoala de business ca se construieste un brand? Asa ai invatat tu sa faci bani la Royal Holloway? Copiind, mintind, cu smechereala si combinatii, bazandu-te pe naivitatea publicului roman si a clientului needucat? Ia spune-ne si noua unde e publicata lucrarea ta de doctorat ca nu o gasesc pe nicaieri si vreau sa o citesc sa aflu si eu mai mult despre UE. Nu o gasesc pentru ca nu exista. Dar subiectul asta il vom detalia mai tarziu.By da way, Vauthier e mai usor de cusut. La McQueen trebuie sa mai exersezi putin. La imaginatie stai foarte prost, dar acum e prea tarziu sa mai faci ceva.In fine...Cu drag,Un om!????P.S. Oare mai gasesti un loc si pentru mine la scoala aia de stil? Nu vreau sa stau mult, vreau doar sa va invat cum se asorteaza si cum se poarta corect masca. Informatiile oferite de tine, cuvant cu cuvant din revista Vogue, nu ma intereseaza. Eu sunt greu de pacalit", a scris medicul pe pagina ei de Facebook