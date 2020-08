Un medic sustine ca epidemia de COVID-19 din Romania a intrat in etapa de scadere progresiva: "Numarul bazal de reproducere a scazut sub 1"

"Depinde ce vor face oamenii in continuare"

In ultimele 24 de ore au fost 1.232 de cazuri noi de COVID-19, din 20.581 de teste efectuate. Din cauza infectiilor cu coronavirus au murit in ultimele 24 e ore 48 de pacienti, cele mai multe decese intr-o singura zi, de la debutul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internati 436 de pacienti.In ciuda acestor cifre, Emilian Popovici a explicat, la Digi 24 , ca epidemia este in scadere progresiva si ca modul in care va evolua tine de responsabilitate si de respectarea regulilor."Suntem intr-o evolutie a epidemiei pe care o parcurgem in functie de ceea ce facem, de reactia la recomandari.Pe langa aceste cifre nedorite, pot da o veste de speranta de mai bine - numarul bazal de reproducere. Daca este peste 1, epidemia este in crestere, daca este sub 1 este in scadere. Datele arata ca in 28 iulie, acest numar bazal a ajuns la 1, in 29 iulie a ajuns la 0,99, in 30 iulie a scazut la 0,96.Am plecat de la 1,21 in 10 iulie, deci este o scadere progresiva si constanta si ne arata ca daca se respecta modelele statistice, am intrat pentru prima data din luna mai intr-o epidemie in scadere.Ce se inregistreaza la nivelul numarului nou de infectati tine de numarul de teste efectuate.La terapie intensiva si la decese, aceste cifre vin din ce s-a acumulat pana acum. Evolutia epidemiei nu e una chiar atat de nefavorabila, sub aspectul numarului bazal de reproducere.Arata ca epidemia scade. Depinde ce vor face oamenii in continuare", a explicat Emilian Popovici.