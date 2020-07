Un pacient internat la Spitalul Universitar din Capitala, transferat cu elicopterul la Craiova, deoarece a fost atinsa capacitatea maxima de internare pe sectiile ATI

Potrivit sursei citate, masura a fost dispusa avand in vedere ca a fost atinsa capacitatea maxima de internare pe sectiile de terapie intensiva a pacientilor in stare grava infectati cu noul coronavirus."Pentru ingrijirea si monitorizarea optima a acestora, in cursul acestei zile, respectiv 24 iulie 2020, la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI) a fost dispusa masura transferului unui pacient de la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti din Bucuresti, respectiv Spitalul Universitar de Urgenta, catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova", anunta DSU pe Facebook Transportul pacientului, intubat si ventilat mecanic, se va realiza cu un elicopter de tip Mi-8 aflat in dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI, cu echipaj medical UPU-SMURD Bucuresti.