Un reputat medic pneumolog din Satu Mare, care a realizat peste 6.000 de bronhoscopii, rapus de coronavirus: "Si-a dedicat intreaga viata bolnavilor"

Mesajul colegilor

"In aceste momente de adanca tristete, nu au mai ramas decat lacrimi, multe lacrimi si aduceri aminte fata de un profesionist desavarsit", se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebok a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare.Desi s-a pensionat in anul 2002, Pallai Vasile a lucrat la Spitalul de Pneumoftiziologie in calitate de medic pensionar pana in 2018."In memoriam - dr. Pallai Vasile Iosif Stefan (20.08.1937 -04.12.2020)Profund indurerati am aflat de trecerea la cele vesnice a unui om drag, a fostului nostru coleg, medicul pneumoftiziolog, Pallai Vasile Iosif Stefan dupa o lupta grea cu acest virus nemilos. Este o piedere grea care ne-a lasat fara cuvinte. In aceste momente de adanca tristete, nu au mai ramas decat lacrimi, multe lacrimi si aduceri aminte fata de un profesionist desavarsit care si-a dedicat intreaga viata bolnavilor, un medic pentru care Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare a fost a doua casa.Dr. Pallai Vasile Iosif Stefan s-a nascut la data de 20 august 1937, in localitatea Poienile de sub Munte, judetul Maramures, fiind cel mai mare dintre cei 7 frati ai familiei. Tatal sau a fost preot greco-catolic in localitatea Cidreag, comuna Porumbesti, judetul Satu Mare.A absolvit Facultatea de Medicina din Targu Mures in anul 1962.Timp de 60 de ani si-a pus intreaga pricepere, toata daruirea in slujba oamenilor.Profesionist prin excelenta, dr. Pallai Vasile Iosif Stefan a fost unul dintre decanii de varsta ai pneumologiei satmarene, respectat si apreciat de colegii de breasla din judet si din tara pentru profesionalismul si umanitatea de care a dat dovada si tot atat de mult de pacienti. Si-a iubit profesia si oamenii, iar acest lucru se reflecta si in cei 45 de ani lucrati la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare.Una din performantele profesionale ale domnului doctor a fost realizarea in decursul activitatii a peste 6.000 de bronhoscopii.Si-a inceput activitatea ca medic ftiziolog la spitalul din Ludus, cu aprofundarea radiologiei - radioscopiei la Clinica TBC din Targu Mures, la care se adauga si anii in care a fost angajat ca extern apoi ca intern in cadrul facultatii, cu practica pe mai multe specialitati.In 1973 revine la Satu Mare. Pentru inceput activeaza la Sanatoriul TBC din Bixad, iar din septembrie 1975 si-a inceput activitatea la Spitalul TBC Satu Mare unde a lucrat pana in luna august 2018.In perioada 1997- 2003 a fost director al Spitalului TBC Satu Mare.S-a pensionat in anul 2002, iar pana in 2018, a lucrat la Spitalul de Pneumoftiziologie in calitate de medic pensionar, in contextul deficitului de personal de specialitate. De-a lungul timpului experienta profesionala a impartasit-o generatiilor mai tinere de medici . Prin felul sau deschis, dornic de a ajuta, a fost apreciat, iubit si respectat de toata lumea.Dr. Pallai a incetat din viata, vineri, 4 decembrie 2020.Conducerea si colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare adreseaza sincere condoleante familiei.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, iar familiei indoliate sa ii dea mangaiere.