Un studiu britanic va testa daca vaccinul BCG, folosit pentru tratarea tuberculozei, asigura protectie impotriva COVID-19

Vaccinul BCG (Bacil Calmette-Guerin), folosit pentru a furniza protectie impotriva tuberculozei, induce o reactie ampla a sistemului imunitar innascut si s-a dovedit ca asigura protectie impotriva infectiilor si bolilor grave cauzate de alti patogeni care afecteaza sistemul respirator."S-a demonstrat ca BCG stimuleaza imunitatea intr-o maniera generalizata, fapt care ar putea sa ofere o anumita protectie impotriva COVID-19", a declarat John Campbell, profesor la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Exeter din Marea Britanie."Incercam sa aflam daca vaccinul BCG ar putea sa ajute la protejarea persoanelor care prezinta riscul de a contracta COVID-19. Daca se va dovedi acest lucru, am putea sa salvam multe vieti prin administrarea acestui vaccin sau prin suplimentarea vaccinarii actuale cu BCG, care este eficienta prin prisma costurilor", a adaugat profesorul britanic.Studiul britanic face parte dintr-un studiu international coordonat de Australia, lansat in luna aprilie si care include divizii in Olanda, Spania si Brazilia. Vaccinul BCG este testat ca masura de protectie impotriva COVID-19 si in Africa de Sud.In Marea Britanie, coordonatorii studiului recruteaza voluntari inainte de sosirea lunilor de iarna, despre care specialistii au avertizat ca ar putea fi foarte dificile in contextul in care aceasta tara se confrunta deja cu cel de-al doilea val de infectari cu noul coronavirus.Prim-ministrul Boris Johnson a declarat ca restrictiile impuse pentru a limita pandemia de COVID-19 ar putea fi mentinute pana in primavara anului 2021.Divizia britanica a acestui studiu international, coordonata de Universitatea Exeter, va recruta 1.000 de persoane care lucreaza in azilurile de batrani si in centrele medicale comunitare aflate in proximitatea acestui oras din comitatul Devon, aflat in sud-vestul Angliei.In cadrul studiului global, vor fi recrutati peste 10.000 de angajati care lucreaza in sisteme nationale de sanatate.