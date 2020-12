Medic in Anglia, obligat peste noapte sa ramana in Romania: "E deosebit de frustrant. Simti ca nu detii controlul asupra vietii tale"

Intr-o astfel de situatie de afla medicul Felicia Buruiana, chirurg in Marea Britanie, venita in Romania in urma cu o luna. Planuia sa revina in Anglia, la familie si la spitalul in care profeseaza, pe 28 decembrie, dar decizia autoritatilor i-a dat planurile peste cap."Nu m-am asteptat deloc la o astfel de decizie. Am venit in Romania pentru ca am avut o situatie familiala mai delicata si planul era sa ma intorc in Anglia pana la sfarsitul anului, ca sa fac Anul Nou cu sotul si cu copilul meu, acolo. Desi restrictiile sunt deocamdata pentru doua saptamani, sper sa ramana asa, este un sentiment de incertitudine. Am si eu compromisuri profesionale, personale acolo. E deosebit de frustrant, simti ca nu detii controlul asupra vietii tale", a declarat Felicia Buruiana.Venita pe 23 noiembrie in Romania, medicul spune ca inceputul anului ar trebui sa o gaseasca profesand in spitalul in care lucreaza. O varianta pe care o ia in calcul, in eventualitatea prelungirii celor 14 zile de restrictii anuntate de autoritati cu privire la zborurile inspre si dinspre Marea Britanie, o reprezinta repatrierea, in calitate de cetatean britanic."O amanare cu 5-6 zile nu ar insemna un capat de lume pentru situatia in care ma aflu eu acum. Am incercat sa contactez ambasada, consultatul, dar toate te directioneaza catre guvernul britanic. Nu exista nimic specificat clar cu privire la repatriere. Daca se face suspendare de zboruri cum a fost in primavara, as investiga mai mult si as apela la un zbor de repatriere pentru ca nu as putea ramane aici pe o perioada nedeterminata", a completat medicul roman.Felicia Buruiana mai spune ca afectati vor fi cei care nu detin si cetatenie britanica si care ar fi putut zbura in Marea Britanie pana pe 31 decembrie, dat fiind Brexitul."Pana la final de an, lucrurile erau ca si cum am fi fost in Uniunea Europeana, nu s-ar fi schimbat absolut nimic anul acesta din punctul de vedere al calatoriilor. Se intra cu buletinul, 2020 era un an de tranzitie. De la 1 ianuarie nu mai este in UE oficial, astfel ca vor fi mai multe restrictii de intrare in tara. Nu mai intra oricine pe baza de buletin, acolo e un alt impact pe ceea ce se intampla acum cu limitarea zborurilor", a conchis Felicia Buruiana.CITESTE SI: