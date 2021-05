O saptamana de vaccinari non stop in spitalele militare din mai multe orase. Nu este nevoie de programari

Ministerul Apararii Nationale a dispus masuri pentru extinderea programului de functionare in regim de 24/24 ore, timp de o saptamana, intre 4 si 11 mai, intr-o prima etapa, in centrele de vaccinare organizate de catre Spitalul de Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti si unitatile sanitare militare din tara care sunt si centre regionale de depozitare a dozelor de vaccin.Astfel, in centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, incepand de marti, ora 8.00, populatia generala care doreste sa se vaccineze se va prezenta, la orice ora, fara o programare prealabila. Totodata, persoanele vaccinate se inregistreaza direct in RENV si vor fi planificate pentru efectuarea dozei de rapel.In perioada urmatoare, in functie de disponibilitatea dozelor de vaccin si de solicitarile pe plan local, si celelalte patru spitale militare din reteaua medicala a MApN vor putea creste ritmul de vaccinare, respectiv vor putea asigura vaccinarea fara programare prealabila, a anuntat MApN.Ministerul Apararii asigura, in prezent, locuri pentru vaccinarea populatiei generale in 56 de centre de vaccinare proprii, organizate in cadrul spitalelor militare si in unitati militare din Capitala si din tara, deservite de aproape 1.000 de angajati ai ministerului - peste 250 de medici, 500 de asistenti medicali si 200 de registratori.Suplimentar, MApN a operationalizat 20 de centre mobile de vaccinare aflate in coordonarea Directiei medicale a MApN, care actioneaza gradual, incepand din 21 aprilie, in sprijinul autoritatilor locale, in localitati izolate sau greu accesibile, la propunerea si solicitarea Directiilor de sanatate publica judetene.Pe de alta parte, tot marti incepe vaccinarea in cabinetele medicilor de familie, fiind deschise astfel inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare, a anuntat vicepreesedintele Comitetului national de coordonare a vaccinarii, Andrei Baciu.La medicii de familie, vaccinarea se va face cu serul Johnson & Johnson, in doza unica."(...)Le multumesc tuturor celor care au acceptat sa faca parte din echipa care se lupta in fiecare zi cu pandemia de coronavirus. Serul va ajunge in toate zonele tarii, inclusiv in mediul rural . Fiecare doza de vaccin administrata ne va duce mai aproape de ceea ce asteptam de mai bine de un an - reintoarcerea la viata obisnuita. Sper ca in curand sa vina alaturi de noi tot mai multi medici de familie, iar numarul cabinetelor sa fie marit", a afirmat Baciu.El a prezentat o lista a celor 3.035 de medici inscrisi pana in prezent, precizand ca numarul se schimba de la o zi la alta: Bucuresti (225), Alba (46), Arad (96), Arges (68), Bacau (63), Bihor (66), Bistrita (112), Botosani (41), Brasov (74), Braila (30), Buzau (85), Calarasi (63), Caras Severin (9), Cluj (64), Constanta (77), Covasna (46), Dambovita (76), Dolj (119), Galati (36), Giurgiu (25), Gorj (59), Harghita (59), Hunedoara (39), Ialomita (34), Iasi (191), Ilfov (53), Maramures (109), Mehedinti (55), Mures (130), Neamt (107), Olt (112), Prahova (70), Satu Mare (58), Salaj (38), Sibiu (105), Suceava (43), Teleorman (57), Timis (113), Tulcea (35), Vaslui (37), Valcea (29), Vrancea (81).