Vaslui: Focar de coronavirus la Sectia Chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta. Opt asistente si opt infirmiere au fost depistate cu COVID- 19

Potrivit reprezentatilor SJU Vaslui, urgentele chirurgicale sunt directionate la Spitalul municipal "Dimitrie Castroian" Husi, iar in sectia respectiva au fost luate toate masurile de dezinfectie, urmand ca activitatea sa fie reluata cu cadre medicale de la alte sectii.In cursul saptamanii trecute, un focar similar a fost inregistrat la Sectia Medicina Interna de la spitalul Vasluian, iar bolnavii au fost, de asemenea, directionati la spitalul din Husi. Activitatea in sectie a fost reluata cu cadre medicale medii provenite din alte sectii ale unitatii medicale.Conform ultimei raportari, la nivelul judetului Vaslui sunt 236 de persoane internate in spital cu noul coronavirus, 198 de persoane pozitive se afla la domiciliu si68 de persoane pozitive sunt in cladirea carantinata a Centrului de Abilitare si Reabilitare Neuro Psihica Malaiesti.