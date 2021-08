Vicepreşedintele Colegiului Medicilor, despre cazul medicului erou Cătălin Denciu: "Sper ca niciodată vreunui coleg medic să nu i se mai întâmple aşa ceva"

“România are nevoie să se trezească după atâtea zeci de ani, să înţeleagă că medicii sunt puţini şi că are nevoie de fiecare dintre ei dacă vrem să rămânem sănătoşi”, afirmă dr. Valeria Herdea.Medicul Valeria Herdea a explicat pentru News.ro cum a încercat să schimbe un punct al OUG 158 care reglementează concediile medicale. Deşi problema care îl afectează pe medicul Cătălin Denciu dar şi pe alţi pacienţi cu arsuri grave care au nevoie de recuperare pe o durată mai mare a fost semnalată încă din 20 iulie, aceasta a fost rezolvată o lună mai târziu. Dr. Herdea: “Această lege va repara o mare nedreptate”“În acest moment practic se va face ceea ce noi am solicitat şi în 20.07, când ne-am dus ultima dată să discutăm cu Casa de Asigurări, pe această Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 158 cu modificările ulterioare şi toată legislaţia ulterioară.Noi am solicitat atunci introducerea unei anexe, 6, care să prevadă situaţii speciale în care oameni care trec prin situaţii aşa cum a trecut dl. dr. Denciu, nu doar mari arşi, ci oameni care au trecut prin traumatisme încercând să salveze alţi oameni şi, atenţie, este o mare diferenţă între un accident de muncă ce înseamnă nerespectarea regulilor impuse de protecţia muncii şi astfel de situaţii voluntare în care un om intră perfect conştient că este riscant, intră şi salvează alte vieţi, asta înseamnă ceva deasupra unei legislaţii banale, simple, înseamnă devotament, dăruire şi profesonalism, până la sacrificiu, astfel de situaţii au nevoie să fie prevăzute, dacă în urma unei astfel de munci eroice un om se accidentează, atunci este corect ca societatea să-i fie recunoscătoare şi să-i acorde acestui om timp pentru ca el să-şi revină, atenţie, timpul trebuie să fie dublat şi de o situaţie financiară, pentru că a lipsi de la serviciu fără să-i asiguri posibilitatea să se recupereze în timp, fără să-i asiguri sprijin material pentru a-şi creşte familia, are doi copii mici, o soţie, având familie, are obligaţii acest om, în acest moment acest om are nevoie să se concentreze pe recuperare.Această lege va repara practic o nedreptate, o mare nedreptate, şi sper ca totuşi această lege să fie curăţată şi de alte lucruri care nu sunt de niciun folos, nci pacientului şi nici medicului, noi nu suntem nişte infractori în momentul în care acordăm concedii medicale, nu este normal să fim priviţi aşa, omul vine pentru că are nevoie să-şi îngrijească copilul şi nu poate merge la serviciu dacă are un copil de un an, de doi ani, bolnav.Este o situaţie foarte serioasă să poţi să-l ajuţi nu să fii pus la colţ şi să fii considerat infractor. Legea, aşa cum este, OUG 158, are mari carenţe şi are nevoie să fie pusă la punct.Este corect şi civilizat să existe comisii mixte între legiuitor, între Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări şi practicieni. Aşa este corect, aşa am propus şi noi, să existe comisie mixtă de lucru între Casa Naţională, Ministerul Sănătăţii şi Colegiu. Colegiul având rol în reglementarea profesiei, este corect şi civilizat să fie prezent la negociere, şi nu să se pună o bifă că am fost şi noi întrebaţi dacă suntem de acord sau nu. S-au depus documente la Casa Naţională, şi am primit şi minuta de la Casa Naţională, în care Casa Naţională spune clar că s-a discutat situaţia doctorului Denciu.Aşa că era un demers normal, firesc, cel care s-a întâmplat astăzi, mă bucur că s-a rezolvat această situaţie şi s-a găsit posibilitatea să se întâlnească în cadru de lucru Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională. Eu sper şi sunt optimistă că în viitorii ani colaborarea dintre Colegiul Medicilor pe România, care are rol de a reglementa profesia medicală, Casa Naţională, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Finanţe sau decidenţii din alte ramuri, să poată să fie reală această colaborare şi rezultatele să fie în favoarea pacienţilor noştri”, a declarat pentru News.ro medicul Valeria Herdea.Odată cu cazul medicului Cătălin Denciu , legea va fi schimbată. Astăzi oficialii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au anunţat printr-un comunicat că pacienţii cu arsuri grave vor beneficia de concedii medicale pe toată perioada de tratament, inclusiv pentru perioada de recuperare. În acelaşi timp modificările prevăd ca indemnizaţia brută lunară pentru incapacitatea temporară de muncă determinată de arsurile grave, inclusiv pentru perioada de recuperare sp fie de 100% din baza de calcul stabilită conform legii.Proiectul de modificare a Ordonanţei de urgenţă va fi însă propus spre aprobare în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare. Dr. Herdea: “Domnul doctor reprezintă pentru noi nu numai un model, reprezintă pentru noi într-un fel sau altul ridicarea medicului, din păcate prin sacrificiu. Îmi cer scuze în numele a tot ce înseamnă administraţie““Nu sunt eu iniţiatorul schimbării, iniţiatorul este noua echipă de la Colegiul Medicilor România. Am încercat să schimbăm ceva în jurul nostru şi mai ales să schimbăm puţin sistemul în care trăim. Domnul doctor Denciu reprezintă pentru noi nu numai un model, reprezintă pentru noi într-un fel sau altul ridicarea medicului, din păcate prin sacrificiu.România are nevoie să se trezească după atâtea zeci de ani, să înţeleagă că medicii sunt puţini şi că are nevoie de fiecare dintre ei dacă vrem să rămânem sănătoşi, şi omul acesta, prin ce a făcut, prin sacrificiul lui, gândiţi-vă că are totuşi doi copii acasă, şi o soţie minunată, sunt frumoşi, tineri, aveau tot ce vroiau ei în faţă, au venit înapoi din afară, puteau să stea în afară, să rămână acolo, şi au venit să facă la ei, în ţara lor, ceva. Au mers până la sacrificial suprem şi noi ce facem, cum îl răsplătim, îl trimitem înapoi la serviciu cu problemele pe care le are?Practic, toată mişcarea, tot ce s-a întâmplat a fost pas cu pas faptul că am încercat să fim alături de un coleg de-al nostru.Faptul că s-a întârziat, eu îmi cer scuze în numele a tot ce înseamnă administraţie şi sper ca niciodată vreunui coleg medic să nu i se mai întâmple aşa ceva pentru că nu este normal, nu vrea nimeni să fie erou, toată lumea vrea să fie om normal, însă tratat cu respect şi demnitate în ţara lui.Noi am încercat să tragem un semnal de alarmă, colegul nostru este un om de o calitate ireproşabilă, atât profesională cât şi umană, este normal să-l considerăm pe el un model şi să mergem după el, asta sunt medicii în România, nu sunt nici infractori, nu sunt nici oameni de care să ne fie ruşine, nu sunt nici oameni în care să dăm dacă avem o ştire de can can.Avem nevoie de o lege a profesiei medicale, avem nevoie de o lege a prevenţiei şi, nu în ultimul rând, de protecţie socială pentru medici , pentru că altfel ne va fi foarte greu”, a explicat pentru News.ro medicul Valeria Herdea.Schimbarea, făcută de o întreagă echipă. Dr. Valeria Herdea: “Sunt coordonator al departamentului economico-social şi asigurări de sănătate din Colegiul Medicilor, problemele medico-sociale sunt la noi, este imposibil să nu pui mâna pe un telefon şi să întrebi “Putem să vă ajutăm cu ceva?” Este nimic ce am făcut noi, important este ca acestui om să-i fie bine”“Am aflat de nenorocirea respectivă în direct, am văzut eforturile domnului doctor Tătaru pentru a-l putea trimite pe domnul doctor Denciu în afara ţării, am văzut toate eforturile pe care aceşti oameni le-au derulat.Eu sunt coordonator al departamentului economico-social şi asigurări de sănătate din Colegiul Medicilor România. Într-un fel sau altul, problemele medico-sociale sunt la noi şi atunci este imposibil să nu pui mâna pe un telefon şi să întrebi “Doamna doctor, ce faceţi? Putem să vă ajutăm cu ceva?” Este uman, colegii mei din comisiile de specialitate din Consiliul Naţional cu toţii au fost de acord să putem să întindem o mână de ajutor şi să facem tot ce se poate să putem ajuta.Încă o dată, este nimic ce am făcut noi, important este ca acestui om să-i fie bine, iar sistemul medical să simtă totuşi faptul că trebuie să se schimbe şi schimbarea vine prin oameni, nu vine din alte părţi, prin fiecare dintre noi, trebuie să proiectăm în jur ceea ce ne-am dori noi să ni se întâmple, să tratăm pe ceilalţi aşa cum ne-am dori noi să fim trataţi.Legea este lege, e de multe ori absurdă, ca acest OUG 158 care te pune să aduci adeverinţe, care te pune să dai declaraţii, nu contează că eşti bolnav, sunt lucruri care trebuie umanizate, legile sunt făcute de oameni pentru oameni şi au nevoie să-I ajute pe oameni, nu să-i distrugă.Întreg Biroul executiv, în frunte cu domnul profesor Coriu, se zbate foarte mult ca să poată să aducă schimbări legislative, este o iniţiativă extrem de frumoasă a domnului profesor Coriu privind schimbarea legislaţiei în domeniul profesiei medicale, este extrem de important în acest moment, încercăm să aducem o nouă lege a prevenţiei şi să reglementăm profesia în aşa fel încât demnitatea, independenţa profesională a medicului să fie respectate, să ajungem să privim cu respect profesia pe care o facem şi să ne-o putem face la standarde calitative corecte, în aşa fel încât pacientul, cel care este în centrul sistemului medical, să poată fi tratat cu demnitate şi respect şi noi putem ajunge într-o zi pacienţi şi este corect şi civilizat să depui toate eforturile pentru ca oamenii să fie trataţi corect”, a precizat medicul Valeria Herdea.Alina Denciu a declarat pentru News.ro, înainte ca autorităţile să comunice public remedierea situaţiei în care se află soţul său, dr. Cătălin Denciu, că problema prezentată afectează toţi marii arşi şi că este vorba despre un viciu de sistem care poate fi remediat, astfel încât alţi pacienţi să nu mai treacă prin această situaţie.“Problema prezentată este pentru toţi marii arşi. Este păcat că prin prezentarea deficienţelor legislative forurile de decizie nu pot găsi o soluţie legală pentru aceşti pacienţi. Noi am înţeles că este un viciu de sistem, dar care poate fi remediat. De aceea am fost de acord să fie dat exemplul cazului soţului meu pentru a se înţelege încă o data că este o scăpare a sistemului şi pentru ca alţi pacienţi să nu mai întâmpine această problemă. Nu este o problemă de ordin material, ci o problemă de a-ţi putea continua recuperarea şi îngrijirile necesare în condiţii optime. Starea lui este într-un progres constant, dar lent aşa cum este normal în cazul marilor arşi. Necesită în continuare kinetoterapie şi îngrijirile specifice pielii grefate. Trebuie să avem răbdare în continuare, iar progresele ne motivează”, a precizat Alina Denciu.