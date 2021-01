VIDEO Povestea fascinanta a medicului care a lasat Bucurestiul pentru a-i ingriji pe motii din Apuseni

Medicul a infiintat si conduce asociatia speologica "Sfinx", singura din tara cu sediul intr-o comuna. De altfel, pasiunea pentru pesteri l-a determinat sa vina la Garda de Sus, desi a absolvit facultatea cu nota 10.00 si putea sa obtina un post aproape oriunde, la oras."Sunt originar din Bucuresti , unde m-am nascut si am locuit pana dupa absolvirea facultatii. Am practicat, mai intai, medicina ca stagiar in Bucuresti la Spitalul de Urgenta Floreasca, apoi m-am hotarat sa merg ca medic de familie intr-o zona carstica. Imi amintesc ca in acea perioada au existat trei posturi la cabinete medicale din trei zone carstice diferite. Am ales Garda pentru ca se afla in apropierea Ghetarului de la Scarisoara si a altor pesteri deosebite", spune Christian Ciubotarescu.Nu a spus nimanui ca avea de gand sa mearga la un dispensar din tara, intr-o zona carstica unde sa se poata dedica in timpul liber explorarii pesterilor. "Era la mintea oricui, nu puteai practica speologia locuind in Bucuresti sau intr-un oras resedinta de judet. Atunci am remarcat ca maica-mea imi ascundea ziarele! Ei stiau, mai bine decat mine, care sunt adevaratele mele prioritati", afirma medicul.La inceput, meseria de medic in Apuseni a fost o veritabila aventura. "Am locuit multi ani in cadrul dispensarului. Cand am ajuns aici nu exista decat o chiuveta si apa era inghetata, iar telefonul era unul cu manivela. Invarteai de aceasta pana raspundea centralista, care apoi suna la Campeni, ca ulterior sa poti vorbi in alta parte. Daca aveam o urgenta, invarteam de manivela pana la 30 de minute uneori pentru ca ambulanta sa soseasca in urmatoarele 45 de minute", a afirmat medicul.Traieste singur pentru ca inca nu si-a gasit o consoarta care sa accepte sa traiasca aici, la munte. In ultimii ani, Primaria a modernizat o parte dintre drumurile comunale, astfel incat accesul medicului catre pacienti a devenit mai facil. Iarna, insa, este nevoit sa mearga prin nameti pentru a-si vizita pacientii."Imi place sa pot sa-i ajut. Nu stiu, e un sentiment pe care nu-l pot descrie. Unora le place la pacanele. Pentru mine senzatia asta e obtinuta prin faptul ca poti sa ajuti. Poti sa ajuti pe cineva, sa se simta mai bine", spune medicul. Acesta afirma ca face tot ceea ce poate pentru a opri depopularea satelor din aceasta zona a tarii. Prezenta permanenta a unui medic poate fi unul dintre motivele pentru care tinerii nu mai pleaca la oras sau in strainatate.Christian Ciubotarescu practica speologia din clasa a IX-a de liceu. "Profesorul de biologie Serban Sarbu mi-a deschis apetitul spre acest domeniu. A emigrat in Statele Unite ale Americii, unde a devenit doctor in stiinte. Pe strada pe care locuiam cu parintii se afla atunci sediul Institutului de Speologie << Emil Racovita >>, unde am cunoscut o parte din cercetatorii acestuia. Aici se tineau si sedintele Clubului de Speologie << Focul Viu >> la care am aderat si pe ale carui activitati am ajuns sa le conduc pentru scurt timp", a precizat speologul amator.Ca si speolog, Ciubotarescu a realizat harti pentru mai mult de 300 de pesteri si sectoare de pesteri. A vizitat, de asemenea, pesteri importante din Franta, Slovenia, Slovacia, Marea Britanie. "Principiul speologiei dupa care ma ghidez este ca din pestera nu ai voie sa iei nimic, decat imagini, nu ai voie sa omori nimic, dacat timpul propriu si nu ai voie sa lasi nimic, nici macar urma pasilor", a mai afirmat medicul speolog. (Sursa foto: Facebook / Christian Ciubotarescu)