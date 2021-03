Virgil Musta,despre cresterea rapida a numarului de cazuri grave: "In cateva zile, de la o afectare a plamanului de 10% ajunge la 70%"

"In ultimele trei saptamani, ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri, crestere care posibil se datoreaza faptului ca in comunitate exista virus cu transmitere mai intensa. Ce constatam noi este ca numarul de cazuri a crescut si si formele severe sunt mai numeroase. (...) Din pacate, nu avem posibilitatea sa determinam aceste subtipuri sau aceste tulpini, dar modul cum evolueaza formele clinice arata indirect faptul ca ne confruntam cu alte tulpini sau si cu alte tulpini decat cele cu care ne-am confruntat pana in prezent", a declarat Virgil Musta duminica, intr-o interventie telefonica la Digi 24.El spune ca aceasta ar putea fi una dintre explicatiile cresterii rapide a numarului de cazuri de COVID-19, remarcand ca se constata o evolutie severa a bolii la tineri."Problema se pune daca aceste tulpini au si o patogenitate mai accentuata, pentru ca ne confruntam in acelasi timp cu cazuri, la persoane tinere, cu evolutie rapida, in cateva de zile, de la o afectare a plamanului de 10% ajunge la 70% ceea ce, astfel de evolutii rapide si severe, nu le-am avut pana in momentul de fata", a adaugat medicul.In ceea ce priveste situatia din Timisoara, Virgil Musta spune ca se remarca "o usoara descrestere dar presiunea pe spitale este la fel de mare pentru ca efectele carantinei, in momentul in care aceasta se respecta, si este eficienta, le putem vedea abia peste una-doua saptamani".