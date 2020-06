Vlad Mixich, expert in politici publice de sanatate: "Prin restrictii obtinem controlul epidemiei, nu disparitia coronavirusului"

Ziare.

"Am respectat cu totii restrictiile din ultimele luni nu ca sa dispara epidemia de coronavirus, ci ca sa evitam supra-incarcarea spitalelor care ar fi dus la drame similare celor din Italia.Ridicarea restrictiilor are drept consecinta cresterea numarului de cazuri.Cat de rapid e ritmul de crestere depinde de cat de mult respectam sfanta treime preventiva:- evitarea aglomeratiilor;- spalarea frecventa a mainilor;- purtarea corecta de masti in spatiile publice inchise.Daca nu respectampreventiva, ritmul de crestere va fi prea rapid, caz in care sa nu aveti nicio indoiala ca restrictiile vor reveni, pentru ca la depasirea pragului de cazuri suportabil de catre sectiile de ATI din Romania, se va dezlantui si la noi un val de decese similar celor din Italia, sau alte tari care au trecut prin asta.De-acum sanatatea economica trebuie protejata in egala masura cu sanatatea publica, dar nu in ciuda ei."Vlad Mixich mai spune ca masurile trebuie calibrate in functie de gravitatea epidemiei din fiecare regiune, strategie aplicata de Franta sau de Germania.