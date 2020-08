Voucherele de vacanta cerute in instanta de sute de angajati din sanatate

Numarul demersurilor in instanta prin care salariatii celui mai mare spital din Salaj isi cer voucherele de vacanta pe ultimii doi ani este in crestere.Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta Zalau vor da unitatea medicala in judecata, incurajati de succesul demersului din justitie al unui grup de colegi, potrivit adevarul.ro Salariatii au apelat la instanta dupa ce li s-a refuzat acordarea voucherelor de vacanta aferente anilor 2018 si 2019, in conditiile in care legislatia in vigoare prevede ca fiecare lucrator, indiferent de postul pe care il ocupa, acea dreptul la vouchere in valoare de 1.450 de lei pentru fiecare an.35 dintre angajati au obtinut deja o sentinta definitiva, prin care Spitalul Judetean este obligat sa achite fiecaruia 2.900 de lei reprezentand contravaloarea tichetelor pe cei doi ani.Pe rolul instantelor de judecata sunt si alte procese deschise, inclusiv prin intermediul Sindicatului Sanitas.Pe de alta parte, conducerea SJU Zalau a mentionat ca in 2018 nu a putut plati voucherele intrucat sumele nu au fost cuprinse in buget."In bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018, nu au fost cuprinse sumele necesare acordarii voucherelor de vacanta. Cu toate ca, in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019 au fost prevazute sumele necesare acordarii voucherelor de vacanta, iar numarul maxim de servicii medicale care s-au putut contracta cu CAS Salaj au fost decontate integral, SJU Zalau a realizat servicii medicale pentru valoarea contractata, acest fapt ducand la imposibilitatea acordarii acelor vouchere", arata sursa citata.