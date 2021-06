Bilantul pompierilor, intre coduri de ploi torentiale, vijelii si canicula. Inundatii, in zeci de localitati din toata tara si mai multe persoane au fost luate de ape

Astfel, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 51 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Ialomita, Maramures, Mures, Satu Mare, Suceava, Timisoara, Teleorman si Valcea. n aceste zone s-a intervenit sau se intervine in continuare pentru evacuarea apei din o casa, o anexa gospodareasca, 16 curti, doua beciuri, pentru degajarea a 226 copaci si 6 stalpi de electricitate cazuti pe carosabil/cabluri electrice, fiind afectate 10 autoturisme, doua case si un chiosc (Loteria Romana), pentru indepartarea unor elemente de constructie de la acoperisurile a 15 imobile, cat si pentru stingerea a doua incendii provocate de trasnete la o anexa gospodareasca si la un stalp de electricitate.Totodata, in localitatea Cherasti din judetul Valcea sunt evacuate preventiv patru persoane din cauza unei alunecari de teren produsa in data de 23 iunie.In localitatea Manastirea Casin din judetul Bacau s-a intervenit pentru cautarea unui barbat care a fost luat de apa in data de 18 iunie, activitatea urmand a fi reluata in cursul zilei de sambata.De asemenea, circulatia rutiera a fost temporar afectata pe 15 drumuri nationale: DN 74 - judetul Alba, DN 65, DN 65A, DN 7, DN 79 - judetul Arges, DN 1 - judetul Bihor, DN 28, DN 10 - judetul Buzau, DN 11 - judetul Covasna, DN 2 - judetul Ialomita, DN 14A, DN 15 - judetul Mures, DN 19 - judetul Satu Mare, DN 6 - judetul Timisoara si DN 65A - judetul Teleorman.Traficul a fost afectat si pe 35 de drumuri judetene.Traficul feroviar a fost temporar afectat pe Magistrala 502 Suceava, Sectia de cale ferata 915 Caras-Severin si este oprit pe Sectia de cale ferata 203 Maramures din cauza mai multor copaci cazuti pe linia de contact.Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, se inregistreaza avarii in 162 localitati din 7 judete - Alba, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Harghita, Maramures si Timisoara, insumand un numar de 60.290 consumatori finali nealimentati.La momentul raportarii sunt interventii in desfasurare ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice in 3 judete - Buzau, Mures si Teleorman.