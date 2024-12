Cald si foarte cald, dar ne mai racoreste cate o ploaie - Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Urmeaza o saptamana cu temperaturi placute, dar si ceva ploi, mai ales in weekend, anunta meteorologii. De saptamana viitoare, insa, temperaturile cresc si mai mult in toata tara si vor fi numai bune de plaja.

In Banat, pana pe 20 iunie vremea va fi in general calda, cu medii de 25-29 de grade. Apoi, se incalzeste si mai tare, fiind asteptate temperaturi de 30 - 32 de grade.

Precipitatii sunt anuntate in perioda 16-20 iunie.

In Crisana, pana pe 20 iunie temperaturile vor fi placute, cu medii de 24 - 28 de grade. Si aici se incalzeste ulterior, temperaturile urmand sa depaseasca 30 de grade.

Meteorologii anunta ca pot fi ploi in perioada 16-20 iunie, in unele zile cantitatile de apa cazute urmand sa fie insemnate.

In Transilvania, tiparul vremii va fi acelasi. Temperaturi placute pana la 20 iunie, care pot depasi 27 de grade ziua. Putin mai frig va fi in zonele de depresiune, mai ales in dimineata zilelor de 16 si 18 iunie.

Dupa 21 iunie, si aici se va incalzi, temperaturile urmand sa se apropie de 30 de grade Celsius.

Meteorologii anunta ca e posibil sa ploua in intervalul 17 - 21 iunie, in unele zile aversele urmand sa fie importante.

In Maramures, pana marti, 20 iunie, va fi in general cald, cu temperaturi de 26 de grade Celsius si chiar mai mult. In urmatoarea saptamana temperaturile mai cresc cu circa 2 grade Celsius.

Precipitatii vor cadea, cel mai probabil, in perioada 16 - 20 iunie.

In Moldova, temperaturile se vor incadra in general intre 25 - 29 de grade pana marti, 20 iunie. Putin mai racoare va fi in jumatatea de nord a regiunii in zilele de 15, 17 si 18 iunie.

De miercuri 21 iunie si pana la finele saptamanii viitoare se incalzeste si in Moldova, fiind asteptate temperaturi de 30 de grade Celsius.

Probabilitatea pentru ploi mai frecvente si mai insemnate cantitativ va fi mai mare in perioada 17-21 iunie.

In Dobrogea, vor fi variatii de la zi la zi pana marti, 20 iunie, insa, in ansamblu, vremea va fi calda, cu temperaturi de circa 26 de grade Celsius, chiar mai ridicate miercuri, 13 iunie.

Si aici se incalzeste cu un grad - doua saptamana viitoare.

Ploi sunt anuntate pentru 14 - 15 iunie si, din nou, pentru 17 - 20 iunie.

In Muntenia, desi vor fi unele variatii de la o zi la alta, vremea va fi in ansamblu calda pana pe 20 iunie, cu temperaturi de 29 de grade si chiar peste. In dupa-amiaza zilei de 13 iunie sunt anuntate temperaturi de 30 - 33 de grade.

Se incalzeste si aici saptamana viitoare, iar temperaturile se vor situa in mod constant la 32 de grade si chiar mai mult, anunta meteorologii.

Ploi slabe pot cadea joi si vineri. Unele mai serioase sunt anuntate in perioada 17 - 19 iunie.

In Oltenia, va fi si mai cald, cu temperaturi de pana la 30 de grade Celsius pana pe 20 iunie. Miercuri, 13 iunie, va fi mai cu seama cald, cand mercurul din termometre poate urca pana la 33 de grade.

Saptamana viitoare vine cu o noua incalzire, temperaturile urmand sa urce pana la 32 de grade si chiar peste acest prag.

Ploi usoare pot cadea zilele viitoare. Acestea vor deveni mai insemnate cantitativ in perioada 17 - 19 iunie.

La munte, vremea va fi in general calda (16 - 22 de grade), chiar daca in prima saptamana vor fi variatii de temperatura de la o zi la alta. Putin mai frig va fi in zilele de 15 si 17 iunie.

Ploi mai serioase se anunta pentru 17-21 iunie.

