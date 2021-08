Trafic îngreunat pe autostrada A2 București-Constanța: ceața a redus vizibilitatea sub 100 de metri

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a transmis că vizibilitatea este redusă sub 100 de metri, din cauza ceţii, pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe tronsonul kilometric 64-80."Reduceţi viteza! Măriţi distanţa de siguranţă între autovehicule! Folosiţi luminile de ceaţă! Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe banda de urgenţă", au fost sfătuiţi şoferii.Avertizări similare au fost emise, joi dimineaţă, pentru mai multe drumuri din judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, unde ceaţa a redus vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri sub 50 de metri, dar şi pentru autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, de la kilometrul 36 până la intrarea în Capitală, precum şi pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe întregul tronson, vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri.