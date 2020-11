UPDATE Judetele Gorj, Olt si Dolj, sub Cod galben de ceata, pana la ora 11:00

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in judetul Gorj (localitatile: Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti, Turceni, Balteni, Balesti, Plopsoru, Tantareni, Ticleni, Dragutesti, Turburea, Aninoasa, Cruset, Farcasesti, Negomir, Danesti, Borascu, Urdari, Stanesti, Branesti, Saulesti, Capreni, Telesti, Ionesti, Calnic, Barbatesti), in Olt si in judetul Dolj, respectiv in Craiova, Filiasi, Bradesti, Melinesti, Simnicu de Sus, Isalnita, Pielesti, Goiesti, Malu Mare, Robanesti, Cotofenii din Dos, Almaj, Mischii, Ghercesti, Cotofenii din Fata si Carcea se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 m si, izolat, sub 50 de metri.Cod galben de ceata densa in opt judete, sambata dimineataMeteorologii au emis, sambata dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in opt judete din Muntenia si Banat.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 9:30, in localitati din judetele Arges, Giurgiu, Teleorman, Gorj, Olt, Valcea si Dolj se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri.Pana la ora 10:00, ceata va persista si in zona joasa a judetului Timis.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.