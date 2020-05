Cod galben de furtuna si vant puternic in aproape toata tara. Cum va fi la Bucuresti

Foto: ANM

Cum va fi vremea la Bucuresti

Astfel, ANM a emis o informare meteo, valabila de azi, incepand cu ora 22:00, pana marti, ora 09:00.Fenomenele vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica si intensificari ale vantului."In intervalul mentionat, local in regiunile vestice, nordice si centrale si pe arii mai restranse in rest vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin, iar izolat cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp.si se vor inregistra la rafala viteze cuprinse, in general, intre 45 si 55 km/h, iar la munte va sufla cu peste 70...80 km/h", potrivit meteorologilor.De asemenea, a fost emisa si o atentionare cod galben, valabila aproape toata ziua de marti. Codul galben intra in vigoare dimineata, la ora 09:00, si expira la ora 23:00.Astfel, vor fi intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica in"In intervalul mentionat (...) vantul va avea intensificari temporare, cu viteze la rafala cuprinse, in general, intre 55 si 65 km/h si izolat peste 70 km/h. In zona montana inalta vantul va sufla tare, cu peste 90...100 km/h.Local, in zonele deluroase si montane, precum si in centrul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice si izolat grindina. Aversele vor putea avea si caracter torential, iar izolat cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp", transmite ANM.Tot pentru aceeasi perioada a mai fost emis un cod galben, de data aceasta vizand manifestari de instabilitate atmosferica accentuata in"(...) local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin", mai arata meteorologii.ANM a emis si o prognoza speciala pentru Capitala, valabila de luni seara pana marti la ora 23:00.Vremea se va mentine calduroasa, dar vantul se va intensifica treptat si va atinge la rafala viteze in jurul a 55 km/h.Noaptea va slabi in intensitate urmand a sufla slab si moderat. Cerul va fi variabil, mai mult senin in primele ore ale intervalului.Temperatura maxima va fi de 29...30 de grade.