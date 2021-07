Vijelii, furtuni si grindina, anuntate in Romania. Cod galben de canicula in sud-vestul tarii

Disconfort termic in toata tara

Concret, in intervalul mentionat, in cea mai mare parte a zonei montane, in Moldova, nordul si estul Munteniei si local in Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si pe alocuri grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25...40 l/mp De asemenea, in zilele de 12, 13, 14 iulie este valabil un Cod galben de canicula in vestul tarii, iar disconfortul termic va creste in cea mai mare parte a tarii In Crisana, Banat, in vestul si sudul Olteniei vremea va deveni caniculara, cu temperaturi maxime, luni, de 34...36 de grade, apoi de 37...39 de grade.Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile minime se vor situa in general intre 18 si 22 de grade.