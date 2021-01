Cod galben de ninsori abundente in 20 de judete si in Bucuresti, pana luni dupa-amiaza

Sursa: meteoromania.ro

Potrivit sursei citate, in intervalul 10 ianuarie, ora 18:00 - 11 ianuarie, ora 14:00, vor predomina ninsorile, moderate si insemnate cantitativ si se va depune strat consistent de zapada, ce va depasi local 10 - 20 cm si, izolat, 30 - 40 cm.Astfel, in cursul noptii de duminica spre luni (10/11 ianuarie), in sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in Muntii Banatului si in zona Carpatilor Meridionali, iar in prima parte a zilei de luni (11 ianuarie) mai ales in Muntenia si zona Carpatilor de Curbura va ninge si se va depune strat consistent de zapada.Vantul va avea intensificari, cu rafale in general de 45 - 55 km/h in regiunile sudice si de 60 - 70 km/h in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini de peste 1.700 de metri, temporar viscolind ninsoarea.Avertizarea Cod galben este valabila in judetele Alba, Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea, respectiv Municipiul Bucuresti.Totodata, in intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 - 13 ianuarie, ora 10:00, va fi vigoare o informare de precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, si polei, ce vizeaza cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud se vor acumula cantitati, local de peste 15 - 30 l/mp.Temporar, va ninge si se va depune strat de zapada, local consistent, iar in sudul Campiei Romane, Baragan si Dobrogea vor fi si intervale cu lapovita si ploaie si se va forma polei.ANM precizeaza ca, in a doua parte a saptamanii viitoare, vremea va deveni mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada. Local si temporar va mai ninge.