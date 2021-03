Cod galben de ploi si ninsori in cea mai mare parte a Moldovei si in Transilvania

Ce alte avertizari vor fi in vigoare

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a actualizat avertizarea Cod galben valabila de miercuri de la ora 10.00 pana joi, la ora 6.00."In intervalul mentionat, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane, precum si in cea mai mare parte a Moldovei si local in Transilvania si se vor acumula cantitati de precipitatii de 15...25 l/mp si izolat 30 l/mp. La munte va ninge, iar in Transilvania si in vestul si nordul Moldovei vor predomina ninsorile, astfel incat stratul de zapada nou depus va fi consistent, iar in rest vor fi mai ales ploi", arata ANM.Local, vantul va avea intensificari cu viteze de 55...65 km/h , iar in zona de munte, la peste 1.500 metri altitudine, temporar va sufla tare, cu rafale de 70...90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.Pentru intervale mai scurte de timp, intensificari ale vantului vor fi si in Banat, Crisana, sud-vestul Olteniei si nord-estul Munteniei, cu viteze in general de 50...60 km/h.Miercuri, intre orele 10.00 si 23.00, este in vigoare o avertizare Cod portocaliu privind intensificari sustinute ale vantului, ninsori abundente si viscol puternic in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura."In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura va continua sa ninga abundent, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de peste 90...110 km/h, in special la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol puternic, zapada troienita, iar vizibilitatea va scadea sub 50 m", spun meteorologii.De asemenea, ANM a emis o informare meteorologica valabila de joi, de la ora 6.00, pana sambata, la ora 10.00."In intervalul mentionat, aria precipitatiilor va cuprinde cea mai mare parte a tarii. La munte va ninge, in sudul Banatului, in Transilvania, in Maramures, in cea mai mare parte a Moldovei precum si in zona subcarpatica a Olteniei si a Munteniei treptat vor predomina ninsorile, iar in rest vor fi mai ales ploi. Local se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi 15...20 l/mp si pe arii restranse 25 l/mp, indeosebi in zona de munte", afirma meteorologii.O alta avertizare Cod galben va fi in vigoare de joi, de la ora 6.00, pana sambata, la ora 10.00, vizand ninsori insemnate cantitativ in zona montana si strat de zapada in crestere semnificativa."In zona de munte va continua sa ninga, temporar insemnat cantitativ si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte important deja depus", arata ANM.