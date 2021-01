Noua judete, sub cod galben de vant puternic. In unele zone, rafalele vor ajunge la peste 100 km/h

Potrivit ANM , in zonele inalte din judetele Gorj, Valcea, Hunedoara, Arges, Prahova, Dambovita, Brasov si Sibiu se vor semnala intensificari temporare ale vantului cu viteze ce vor depasi la rafala 90...100 km/h.Codul galben vizeaza altitudinile mai mari de 1.800 de metri si este valabil pana la ora 12.00.Pe crestele montane, vantul va spulbera zapada.De asemenea, este cod galben in Caras-Severin si in localitatile Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Rosia, Turnu Rosu si Boita din judetul Sibiu.Aici, rafalele de vant vor depasi 55 - 65 de kilometri la ora.In plus, in judetul Harghita este cod galben de ceata, pana la ora 9.00, vizibilitatea fiind redusa in unele locuri sub 50 de metri.Sunt vizate indeosebi localitatile Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc si Racu.