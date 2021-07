15 judete sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Disconfortul termic va fi prezent sambata si duminica

Potrivit mteorologilor, sambata, de la ora 12.00 pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Occidentali, sudul Banatului si sud-vestul Transilvaniei, precum si local in Carpatii Meridionali si in nordul Carpatilor Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuate.Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si pe alocuri grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...40 l/mp."Astfel de fenomene se vor semnala si in restul Banatului, Crisanei, Maramuresului, precum si in nordul si vestul Transilvaniei, dar pe arii mai restranse", au transmis meteorologii.Disconfortul termic se va mentine ridicat, sambata si duminica, pe alocuri in zonele de campie, iar la inceputul saptamanii viitoare va fi in intensificare si extindere.Codul galben va fi valabil in 15 judete.