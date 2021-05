Ploi abundente in Romania. 17 judete au intrat sub avertizare de cod portocaliu: pericol extrem de inundatii

Cod portocaliu de vreme rea

In intervalul mentionat, in Muntenia, Banat, Crisana si in cea mai mare parte a Transilvaniei , Olteniei, Dobrogei si Moldovei, precum si la munte, vor fi averse insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20...30 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.De asemenea, in aceeasi perioada este valabil si un Cod portocaliu de ploi abundente, in zona Carpatilor Meridionali si a Muntilor Apuseni, precum si in sudul Moldovei si nord-estul Munteniei, unde vor fi ploi abundente si se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi 40 - 60 de litri pe metru patrat.La peste 1700 m, ploile vor determina topirea si cedarea apei din stratul de zapada prezent in continuare la altitudini mari, unde masoara in general intre 15 si 140 cm.