Cod portocaliu de furtuna pentru 16 judete si galben pentru 12, pana duminica dimineata

Potrivit meteorologilor, de sambata, ora 12:00, pana duminica, ora 6:00, in Banat, Crisana, vestul Transilvaniei si al Olteniei, in Carpatii Occidentali, vestul Carpatilor Meridionali si nordul Carpatilor Orientali, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 30-40 l/mp si, pe arii restranse, 50-70 l/mp.Se vor afla sub Cod portocaliu judetele Mehedinti, Gorj, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Arad, Bihor, Alba, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures, Suceava si, partial, Bistrita-Nasaud, Mures si Valcea.De asemenea, tot pana duminica la ora 6:00, conform atentionarii Cod galben, in vestul, sud-vestul, centrul, nordul tarii si la munte, local si temporar, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20-30 l/mp si izolat 40-50 l/mp.Codul galben vizeaza judetele Botosani, Neamt, Harghita, Brasov, Sibiu, Arges, Olt, Dolj si partial Bistrita-Nasaud, Mures, Valcea si Bacau.