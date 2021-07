Cod rosu de vreme severa la Cluj. Sunt asteptate furtuni si descarcari electrice

Potrivit meteorologilor, in zona de munte a judetului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, precum si in localitatile Calatele, Maguri-Racatau, Margau, Marisel si Belis, se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina, vijelie si averse torentiale care vor depasi 35-40 l/mp, in zona acumulandu-se deja cantitati de apa de peste 40-45 l/mp.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, noteaza ANM