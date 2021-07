Un bloc a luat foc dupa o furtuna apocaliptica. Cum explica specialistii fenomenele meteo extreme

Un bloc cu patru etaje din Campina a luat foc din cauza fulgerelor, iar locatarii de la ultimele etaje au fost evacuati de urgenta.Ploaia care a urmat dupa seria de descarcari electrice a facut ca incendiul care a cuprins acoperisul blocului sa nu se extinda mai mult de 50 de metri patrati. Totusi pompierii au intervenit cu sase autospeciale, iar oamenii au fost evacuati preventiv.Potrivit unui comunicat de presa al ISU Prahova, evenimentul nu s-a soldat cu victime.Furtuna a doborat mai multi arbori in Breaza, Campina, dar si la Ploiesti, unde trei masini au fost distruse de un trunchi de copac care s-a prabusit din cauza rafalelor de vant cu o intensitate peste medie.Internetul abunda in filmari si fotografii surprinse de oameni cu momentele apocaliptice de noaptea trecuta. Imaginile foto si video sunt spectaculoase si par desprinse din filme artistice."Suntem in acelasi tipar de risc meteorologic in privinta producerii unor furtuni violente in regiunea noastra despre care vorbeam saptamana trecuta. Ne aflam in fata unui areal depresionar situat in centrul Europei in fata caruia se produce o impetuoasa advectie de aer cald, sector in care se pot dezvolta insa si convectii puternice odata cu patrunderea aerului rece din sectorul posterior al depresiunii.Tocmai de aceea in regiunea Moldovei se dezvolta o puternica linie de convergenta (cu caracteristici de linie de gren arcuita) ce alimenteaza un sistem multicelular ce afecteaza in momentul de fata nord-vestul regiunii", este explicatia postata pe pagina de Facebook Meteo Moldova de Lucian Sfica, profesor in cadrul Facultatii de Geografie si Geologie a Universitatii Al.I.Cuza din Iasi.Pe scurt, sustine profesorul, "cu cat mai puternica advectia (miscarea aerului atmospheric n.r.) de aer rece din vestul Europei, cu atat mai puternica advectia de aer cald dinspre Africa spre centrul si estul Europei. In consecinta, cu cat mai mare contrastul termic dintre aerul cald si rece, cu atat mai mult creste sansa unor fenomene meteorologice extreme".