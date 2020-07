Incepe "canicula" arctica: Record absolut de caldura in arhipelagul norvegian Svalbard

Cu 21,7 grade inregistrate in apropiere de micul orasel Longyearbyen, arhipelagul a cunoscut cea mai calduroasa zi de la inceputul masuratorilor. Recordul precedent dateaza din 16 iulie 1979, cand mercurul termometrelor a atins 21,3 grade Celsius, a declarat meteorologul Kristen Gislefoss pentru AFP.Grupul de insule, cunoscut sub numele de Spitzberg, este situat la 1.000 de kilometri de Polul Nord. Temperatura ridicata de sambata, care se va mentine pana luni, este mult peste normele sezoniere: in luna iulie temperaturile sunt, de regula, cuprinse intre 5 si 8 grade Celsius la Svalbard."Arctica se incalzeste de doua ori mai repede"Potrivit oamenilor de stiinta, Arctica se incalzeste de doua ori mai repede decat restul planetei. Vara lui 2020 in regiune este marcata de episoade cvasi-caniculare observate in partea rusa a regiunii arcticii: temperaturile sunt, incepand din ianuarie, cu 5 grade peste media normala in Siberia si cu un varf de 38 de grade Celsius la inceputul lunii iulie, dincolo de cercul polar.Conform unui raport oficial norvegian "Climate in Svalbard 2100", temperatura medie in Svalbard pentru perioada 2070-2100 este de asteptat sa creasca cu 7 pana la 10 grade Celsius fata de perioada 1970-2000, in functie de nivelul emisiilor in urmatoarele decenii.