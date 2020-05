Informare de vreme rea pana duminica, pentru toata tara. In Capitala, vor fi vijelii si grindina

Cum va fi vremea in Capitala

Informarea meteo intra in vigoare miercuri la ora 12:00 si expira duminica, la ora 23:00.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina.Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si pe arii restranse 30...40 l/mp.Pentru Capitala, pana pe 31, vestile nu sunt prea bune, mai ales in timpul dupa-amiezelor cand vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, grindina, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelii.Ploile pot avea si caracter torential, astfel in intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi, in medie, 10...15 l/mp si izolat 20 l/mp. Vor fi temperaturi maxime in jur de 21 de grade, iar spre finalul saptamanii se vor atinge 23...25 de grade. Temperaturile minime vor fi de 10...12 grade.A.G.