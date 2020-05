Informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in toata tara pana joi

Prognoza pentru Bucuresti

Informarea vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica accentuata si intra in vigoare luni, la ora 22:00, fiind valabila pana pe 21 mai, ora 09:00."In intervalul mentionat vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, indeosebi in regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si in zonele de munte.Aceasta se va manifesta prin", transmit meteorologii.Cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar mai ales in cursul zilei de miercuri (20 mai) si in noaptea de miercuri spre joi (20/ 21 mai) pe arii restranse 35...40 l/mp.Meteorologii au transmis si prognoza speciala pentru Bucuresti: incepand din a doua parte a noptii de luni spre marti (18/19 mai) vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata."Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibile vijelii si caderi de grindina", potrivit ANM.Fenomenele specifice instabilitatii atmosferice vor fi mai frecvente si mai intense, cu precadere pe parcursul zilei de miercuri si in noaptea de miercuri spre joi, cand in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa inregistrate vor fi insemnate.Iata si prognoza meteo pana pe 31 mai