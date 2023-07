Meteo: Atentie, ceata incepe sa puna probleme!

Si joi vine cu temperaturi in linia ultimelor zile, insa aduce ceata in mai multe regiuni ale tarii. Aceasta va invalui din ce in ce mai multe zone pana in weekend. Ninsorile se potolesc pentru moment.

Ceata va pune stapanire pe Maramures, Transilvania si Moldova si nu sunt anuntate precipitatii pentru nicio regiune. In ceea ce priveste temperaturile, acestea vor fi mai mari in sud-vestul tarii.

Pentru Banat si Oltenia e anuntata o maxima de 16 grade Celsius, pentru Crisana una de 13 grade, iar pentru Muntenia de 12 grade. Cel mult 11 grade vor fi in Transilvania, 10 in Dobrogea si 9 in Maramures.

La fel ca in ultimele zile, cel mai frig va fi in Moldova, unde nu se vor depasi 7 grade Celsius.

In Capitala, cerul va fi variabil si un pic mai cald decat miercuri. ANM anunta o maxima de 11 grade.

Iata temperaturile maxime de joi in cateva orase ale tarii:

Arad: 12 grade Celsius

Botosani: 5 grade Celsius

Brasov: 10 grade Celsius

Cluj-Napoca: 9 grade Celsius

Craiova: 13 grade Celsius

Constanta: 9 grade Celsius

Iasi: 5 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 12 grade Celsius

Sibiu: 11 grade Celsius

Sulina: 6 grade Celsius

Timisoara: 13 grade Celsius

Vineri, ceata cuprinde aproape toata tara, exceptie facand Dobrogea si Banatul. Cel mai cald va fi in Banat, unde se pot inregistra 14 grade, si in Crisana si Muntenia, unde temperaturile pot urca pana la 13 grade Celsius.

O maxima de 12 grade e anuntata pentru Dobrogea, una de 11 pentru Oltenia si Transilvania si 10 grade pentru Maramures. In continuare cel mai frig va fi in Moldova, unde sunt prognozate cel mult 8 grade.

In Bucuresti, cerul va fi temporar noros, e anuntata ceata si o maxima de 10 grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de vineri in cateva orase ale tarii:

Arad: 12 grade Celsius

Botosani: 4 grade Celsius

Brasov: 9 grade Celsius

Cluj-Napoca: 8 grade Celsius

Craiova: 9 grade Celsius

Constanta: 12 grade Celsius

Iasi: 6 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 10 grade Celsius

Sibiu: 8 grade Celsius

Sulina: 8 grade Celsius

Timisoara: 12 grade Celsius

Nici sambata nu scapam de ceata, aceasta fiind prezenta in Maramures, Transilvania, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.

Cel mai frig va fi in Oltenia, unde nu se vor inregistra decat 10 grade, si in Maramures, unde sunt anuntate maximum 11 grade. Se pot atinge 12 grade in Transilvania si Moldova si 13 in Muntenia si Banat.

Cel mai cald va fi in Crisana si Dobrogea, unde temperaturile pot urca pana la 14 grade Celsius.

In Bucuresti, va fi in continuare ceata, cer noros si maximum 9 grade.

