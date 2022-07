Meteo: Cald ca vara, in octombrie. Se anunta zile cu vreme excelenta

Si marti va fi o zi extrem de calda in intreaga tara, iar vremea nu se va schimba prea curand. Temperaturile urca pana la 27 de grade atat marti, cat si miercuri.

Marti, va fi soare in toata tara si nu sunt anuntate ploi. Cel mai cald va fi in Oltenia, unde este anuntata o maxima de 27 de grade, si in Muntenia, Banat si Moldova, regiuni unde temperaturile pot urca pana la 26 de grade.

Maximum 25 de grade sunt anuntate pentru Crisana si Transilvania si 24 pentru Maramures si Dobrogea.

In Capitala, cerul va fi mai mult senin. Meteorologii anunta o maxima de 24 de grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de marti in cateva orase ale tarii:

Arad: 24 grade Celsius

Botosani: 24 grade Celsius

Cluj-Napoca: 21 grade Celsius

Craiova: 25 grade Celsius

Constanta: 22 grade Celsius

Iasi: 25 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 26 grade Celsius

Sibiu: 22 grade Celsius

Sulina: 20 grade Celsius

Timisoara: 25 grade Celsius

Miercuri, va fi soare si cald din nou in toata tara. Temperaturile vor ajunge la 27 de grade de aceasta data in vestul tarii, in Banat si Crisana. In Oltenia, Muntenia si Moldova se pot inregistra 26 de grade, iar in Transilvania, Maramures si Dobrogea 25 de grade.

In Bucuresti, va fi mai cald decat marti, temperaturile urcand pana la 25 de grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de miercuri in cateva orase ale tarii:

Arad: 25 grade Celsius

Botosani: 25 grade Celsius

Cluj-Napoca: 22 grade Celsius

Craiova: 25 grade Celsius

Constanta: 21 grade Celsius

Iasi: 25 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 25 grade Celsius

Sibiu: 23 grade Celsius

Sulina: 19 grade Celsius

Timisoara: 26 grade Celsius

Joi nu se schimba nimic, temperaturile urmand sa ramana neobisnuit de mari in toata tara. Temperaturile nu vor mai urca pana la 27 de grade. Vor fi insa 26 de grade in Muntenia, Oltenia, Banat si Moldova si 25 de grade in Crisana, Transilvania, Maramures si Dobrogea.

In Bucuresti, cerul va fi variabil, iar maxima anuntata de meteorologi, 24 de grade Celsius.

